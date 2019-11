Calvo afirma que el PSOE tiene una "gama de posibilidades" para formar Gobierno y que Podemos rechazó una coalición

"Hicimos propuestas diferentes, utilizamos muchas fórmulas y Podemos no quiso ninguna. Su electorado no ha refrendado esa posición tan inflexible", ha argumentado Calvo en declaraciones a TVE, recogida por Europa Press. "Se experimentaron distintas fórmulas y no salieron bien, así que trataremos de explorar situaciones en la que la política española salga a la estabilidad de cuatro años", ha recalcado, si bien ha dicho que toca "asumir la complejidad" parlamentaria que han arrojado las urnas.

La vicepresidenta ha asegurado que su partido asume la responsabilidad ganar las elecciones y de ser "nuclear" para un Ejecutivo "lo más pronto posible". "Es una victoria importante y clara. El mensaje es contudente hay que sacar al partido adelante con una mirada progresista", ha subrayado, pidiendo "generosidad" al resto del arco parlamentario.

En este sentido, sobre el escenario de pactos, Calvo ha dicho que la mayor fragmentación del Congreso tras las elecciones otorgan al PSOE una "gama de posibilidades" para conformar un Gobierno. "Los únicos espacios que no son explorables son las radicalidades donde se cuestiona la democracia. Bien porque se cuestiona la unidad territorial o porque mantiene posiciones xenófobas y contra la convivencia", ha señalado, en referencia a fuerzas independentistas y a Vox.

Sobre recuperar la posibilidad de una coalición con Podemos, la vicepresidenta y por el momento ha criticado que el partido de Pablo Iglesias es el que ha sido "castigado" en el eje de la izquierda y que la coalición fue rechazada en julio.

Con todo, ha puesto el acento en que Ciudadanos y Podemos han sido "penalizados" en la repetición electoral. "Los dos partidos nuevos han aportado una complejidad que ha estabilizado poco la política", ha señalado sobre 'morados' que perdieron 7 escaños y 'naranjas', que se dejó 47.