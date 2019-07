Calvo critica que Podemos no ha querido negociar: "Nos han pedido el Gobierno entero, al PSOE apenas le quedaría nada"

En declaraciones en la Cadena SER, recogidas por Europa Press, Calvo ha asegurado que el partido de Pablo Iglesias intentó hacer un "doble gobierno", pidiendo competencias que atravesaban "todas las áreas de gobierno".

Por ello, la jefa de las negociaciones del lado socialista ha llegado a decir que Podemos quiere para sí mismo el gobierno "entero" y aceptar sus exigencias supondría "entregar el programa electoral" socialista a la formación 'morada'.

Ante el documento de negociación de Podemos, la vicepresidenta se ha cuestionado qué haría el PSOE en un gobierno de esa naturaleza, añadiendo que "apenas le quedaría nada".

Ha afeado a Podemos que no tuviera un principio "de realidad". "Ha pretendido negociar en una posición que no se corresponden a las urnas", ha indicado, asegurando que el PSOE ha hecho el "gran esfuerzo" en las negociaciones y ha tomado siempre la iniciativa, mientras Podemos "parecía que no estaba".