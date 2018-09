Calvo: Podemos está en su derecho de pedir referendo para reforma Carta Magna

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado hoy que si algún grupo, como Unidos Podemos, insiste en pedir que se convoque un referéndum para reformar la Constitución y eliminar los aforamientos "está en su perfecto derecho" porque es el 10 por ciento de la Cámara.

No obstante y en declaraciones a los medios en su visita a las obras de ampliación del Museo del Prado, la vicepresidenta ha recordado que para esta reforma, de carácter ordinario, "no hace falta un referéndum ya que no afecta a la parte superprotegida de la Constitución .

A su juicio, esta reforma lo que viene hacer es "cubrir algunos elementos que están en danza continuamente en la política española".

La también titular de Igualdad ha insistido en que los cargos públicos deben de rendir cuentas "en igualdad de condiciones" y esto, ha dicho, "no es cuestión de debatir ni darle más vueltas".

Ha recordado que en España hay 250.000 aforados "porque están aforadas las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado" y lo son para el ejercicio del cargo.

"Quienes estaban aforados más del ejercicio del cargo son los cargos públicos y es lo que este Gobierno quiere que termine", ha subrayado

La vicepresidenta ha apelado a que los cargos públicos "no tengan ningún tipo de trato diferente del resto de los ciudadanos cuando rinden cuentas de las acciones de su vida".

"Y el resto del aforamiento se queda sólo para las funciones del cargo que es lo que resulta imprescindible y lógico para el trabajo" ha añadido.

La vicepresidenta ha subrayado que el Tribunal Supremo y del Consejo de Estado tienen 15 días para emitir un informe "así que estamos en una reforma que además de ordinaria es rápida".

"Y todos los que tenemos cargo públicos deberíamos estar de acuerdo en no tener ningún privilegio cuando respondemos de nuestras vidas" ha añadido.

Esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes la propuesta de reforma la Constitución para eliminar aforamientos a políticos, una medida que pretende salga adelante en el plazo de sesenta días desde que se inicie su tramitación en el Congreso.