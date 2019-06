Calvo afirma que Rivera ha llevado a Ciudadanos a la extrema derecha

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha censurado este martes que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haya llevado a su formación "literalmente a la extrema derecha" y ha asegurado que el PSOE es el "sitio mayoritario" en el que se sitúan los ciudadanos.

En declaraciones a los medios a la entrada de una reunión en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Calvo también ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que revise la hemeroteca porque el PSOE, "con gran esfuerzo interno", abrió paso al Gobierno del PP en la investidura de Rajoy en 2015.

"El PP y Ciudadanos no se pueden convertir en un obstáculo para España; tienen todo el derecho del mundo a estar absolutamente derechizados, hacia allí los ha llevado Vox y no han sabido resistir (...), pero no deben obstaculizar el futuro de este país", ha aseverado la vicepresidenta.

Asimismo, Calvo ha pedido a Unidas Podemos que se replantee la "fórmula" para abordar la investidura: "Esa no es la fórmula de la democracia, en democracia existen múltiples maneras de llegar a acuerdos, de buscar objetivos y de sacar el trabajo adelante", ha señalado.

Según ella, si se siguiese la "regla de tres" que, en su opinión, sigue la formación morada al pedir ministerios para apoyar la investidura de Sánchez, cualquier "solución proporcional" le daría sentido al modelo político "y no es así".

Por ello, ha recordado a Iglesias que los socialistas tienen que hablar con otros grupos también "a lo largo de los próximos cuatro años" para sacar el trabajo legislativo, porque sólo con ellos no cuentan con la mayoría absoluta necesaria.

"Esperamos que se pueda hablar y nos situemos en una posición razonable y respetuosa, para nosotras Unidas Podemos ha sido durante un año un apoyo muy principal para sacar el trabajo adelante", ha zanjado Calvo.