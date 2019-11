Calvo dice que Torra ha faltado al respeto del resto de ciudadanía catalana

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el president de la Generalitat, Quim Torra, "ha faltado al respeto al resto de la ciudadanía catalana, a la que tiene que gobernar mirando el interés general de Cataluña y respetando también a otras opciones políticas".

Calvo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Talavera de la Reina (Toledo), sobre el informe que vincula a Torra con los CDR y le ha recordado que "no habrá nada que hablar hasta que la violencia no pare", porque "con la violencia no hay política y lo que tiene que saber el independentismo es que la paz es la única manera" de que ambas partes se encuentren.

En esta línea, ha insistido en que no se puede hablar "con quien no denuncia la violencia y no procura que no exista violencia organizada, aunque sea minoritaria en Cataluña".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha realizado estas declaraciones en Talavera de la Reina, donde ha estado acompañada por la secretaria general del PSOE en la localidad, Tita García Élez, quien ha dicho que "no sirve con ganar, porque el PSOE ganó las elecciones de abril y ha habido otros que han bloqueado este país para que no hubiera gobierno", por lo que ha animado a "salir a arrasar".

García Élez se ha referido a Calvo y ha valorado que "no se va a perder ni un minuto", pues ha aseverado que el Gobierno central "sigue trabajando en sus funciones" aunque "hay cosas que no se pueden hacer" y por ello ha abogado por la estabilidad en el país.