Calvo asegura, sobre la posible abstención de ERC, que "no es un apoyo" sino la intención de no "obstaculizar"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ha rechazado hoy la posible abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque considera que la abstención "no es una apoyo", sino la intención de no "obstaculizar" lo que han dicho las urnas.

En cualquier caso, Calvo ha vuelto a reclamar a PP y Cs que no eludan sus responsabilidades en la investidura, por entender que también la tienen en que haya un gobierno "pronto" y les ha acusado de "blanquear" a la ultraderecha en España poniendo la "alfombra roja" a VOX en los ayuntamientos y CCAA en los que están llegando a acuerdos para gobernar.

La vicepresidenta ha cargado duramente contra estos dos partidos por aceptar las propuestas de VOX en relación con el Presupuesto de Andalucía. Según ha dicho, resulta "inquietante" que se quieran reducir los fondos en las políticas contra la violencia de género. "El proyecto de Presupuestos de Andalucía es una sentencia a favor del machismo, una sentencia contra el avance de las libertades y la seguridad de las mujeres", ha remachado.

