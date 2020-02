Calvo admite que de haber sabido antes la escala de Delcy la habrían impedido

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido este viernes que el Ejecutivo debería haber conocido "con un poco más de antelación" la llegada a España del avión con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para haber podido evitar su escala.

Así ha respondido a los medios en el Palacio de la Moncloa al ser preguntada sobre las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha admitido esta mañana en la cadena Ser que si el Gobierno venezolano hubiese avisado "con más antelación" del aterrizaje del avión lo hubiesen prohibido.

En cualquier caso, Calvo ha reiterado que, por mucho que se empeñen los partidos de derecha en insistir en este asunto, "no hay caso" porque la Unión Europea habría amonestado a España: "La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español. No hay más", ha zanjado.

La también ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes ha invitado a los partidos de derechas a preocuparse "un poco más" sobre cómo encauzar el conflicto territorial en Cataluña y no tanto por el polémico encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela.

"Así que abandonen Venezuela y vénganse a España que hay muchas cosas que hacer", ha concluido.