Calvo ve el estado de alarma como la vía "más democrática" contra la crisis

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que se ha respondido "rápido" y en "muchas direcciones" al coronavirus y que el estado de alarma es el camino "más garantista y más democrático" para afrontar la crisis.

Calvo ha hecho estas afirmaciones en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre si el Gobierno está cumpliendo con todas las medidas contenidas en los reales decretos para hacer frente a la crisis.

El portavoz del grupo independentista ha advertido a la vicepresidenta primera de que "la gente no come anuncios, no como ruedas de prensa, no come esperanza", sino que "come cumplimientos", por lo que ha pedido al Gobierno que "abandone el artificio y vuelva a la realidad".

Según ha denunciado, el Gobierno ha incumplido en tres ocasiones los decretos leyes aprobados para atajar la pandemia, porque hay 700.000 personas que no han cobrado los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE), 300.000 que no han cobrado el paro y los créditos ICO están siendo utilizados con "usura" por la banca, que obliga a autónomos y pymes a comprar paquetes de pólizas de vida.

Ha propuesto al Gobierno que fomente la conciliación familiar y dé una prestación a los que no tienen con quién dejar a sus hijos si se les obliga a ir a trabajar, así como que se pare "el reloj del paro".

Calvo ha replicado que "naturalmente" el Gobierno está cumpliendo sus medidas y ha incidido en que hay que tratar de que España no salga de la crisis que "ya arrastra" por la pandemia "con insolidaridad, sin justicia social, sin igualdad, sin protección", para que se levante "pronto".

Ha advertido de que el Ejecutivo se ha enfrentado a una situación "ignota, sin ningún precedente, sin ninguna ruta" y ha tenido que responder en muchas direcciones, de manera prioritaria a la sanitaria.

"Responder en tantas direcciones, tan rápidamente, de manera casi única en la historia de nuestro país no casa con la perfección", ha recalcado la vicepresidenta primera.

Pero ha asegurado que "hay situaciones en las que algún ciudadanos ha reconocido tiempo récord de una administración para reaccionar y cumplir lo que se dice".

Ha argumentado que el estado de alarma ha ido unido a algunas decisiones porque "detrás venía la crisis social y económica" y ha subrayado que esta medida excepcional "es la garantía democrática mayor de que cuando se limita algún derecho fundamental de los españoles se decide en esta Cámara".

"En realidad la alarma la autorizan ustedes, señoras y señores diputados, somos una gran democracia y el Gobierno utilizó el camino más garantista y más democrático que podía utilizar con nuestra Constitución en la mano", ha subrayado.