Calvo circunscribe la mesa de diálogo pactada con ERC a la comisión bilateral prevista en el Estatut

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha circunscrito este miércoles la mesa de diálogo pactada entre el PSOE y ERC para afrontar el conflicto político en Cataluña a la Comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut.

"Una comisión bilateral que está en el Estatuto de Cataluña como está en otros estatutos de las Comunidades Autónomas de nuestro país", ha descrito Calvo en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press.

Sin embargo, el documento pactado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez acuerda la "creación" de una "mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", esto es, un instrumento nuevo.

Calvo ha recordado que el artículo 2 de la Constitución española dice dos cosas igualmente importantes, "que la unidad del Estado español está construida sobre la diversidad de sus territorios y al revés, que la diversidad de sus territorios con derecho a la autonomía política construyen la unidad del Estado español".

"Así que en términos exactamente igual que recogen otros estatutos nos sentaremos ambos gobiernos para hablar ¿de qué? Políticamente de una situación insostenible en Cataluña no sólo para quienes no son independentistas sino para la inmensa frustración que le han provocado los independentistas a una parte del independentismo al que le dijeron 'esto va a llegar mañana y se puede hacer legalmente' y no es así", ha desarrollado.

Calvo ha señalado que este diálogo requerirá "valentía y sinceridad" y ha manifestado su deseo de que el resto de formaciones ayude en esta tarea.

La vicepresidenta ha confirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a "no invadir" competencias de las Comunidades Autónomas pero tampoco va a ceder competencias exclusivas del Gobierno central.

Sí ha puesto en valor cómo los socialistas, en el tiempo que llevan en La Moncloa, han reducido el nivel de conflictividad con las Comunidades Autónomas frente a la actitud del Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy, que "se caracterizó por llevar al contencioso administrativo casi todo lo que decidían los gobiernos autonómicos".

A pesar de que ERC ha precisado que el acuerdo alcanzado con el PSOE ha sido sólo para facilitar la investidura de Sánchez, sin incluir un eventual apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, Calvo ha señalado que a lo largo de toda la negociación los socialistas les trasladaron que "alcanzar un acuerdo implicaba poder gobernar y gobernar implica llegar a acuerdos en presupuestos".

Preguntada por la contradicción que supone gobernar con los apoyos de los que el PSOE renegó en campaña (coalición con Podemos con el sostén de los independentistas), Calvo ha explicado que su partido fue muy sincero a la hora de decirle a la ciudadanía que quería gobernar en solitario.

Pero cuando las urnas no dieron una mayoría más amplia al PSOE para gobernar en solitario, lo "honesto" es replantearse la posición de uno, de ahí que inmediatamente Sánchez accediera a gobernar en coalición con Podemos.

CONFÍA EN LA COHERENCIA DE LA COALICIÓN

Calvo se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo que conformará Sánchez con ministros de Podemos será un solo Gobierno dirigido por el líder socialista y ha restado trascendencia a que se conozcan ya de manera oficiosa los nombres de los dirigentes morados que entrarán en ese Ejecutivo.

La vicepresidenta ha descartado que en esta legislatura se ponga sobre la mesa por parte del nuevo Gobierno el debate entre monarquía y república y ha celebrado que Podemos, en su opinión, tenga la disposición de entrar en el Ejecutivo para desarrollar una "agenda social".

Del PP ha lamentado que, bajo su punto de vista, cada vez le va quedando menos crédito como partido de Estado, y ha aconsejado a los 'populares' que se centren en un objetivo: "frenar a Vox".