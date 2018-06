Calvo no ve conveniente que Torra diga que en España hay presos políticos

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho hoy que no le parece "conveniente que un cargo institucional diga lo que no es real ni legal", como hizo anoche el presidente catalán, Quim Torra, en Estados Unidos, al señalar que en España hay presos políticos.

Calvo se ha referido así, en una entrevista en TVE, al encontronazo que el embajador español, Pedro Morenés, tuvo con Torra en un acto en Washington, que terminó abandonando el presiente catalán por sentirse insultado.

Tras señalar que este tipo de situaciones "no convienen" ni a España ni a Cataluña, la vicepresidenta ha recalcado que "nadie y menos un cargo público puede hablar de presos políticos", porque en España ese tipo de presos "no existen" y eso "deteriora la imagen de una democracia garantista como la nuestra".

Aunque ha destacado que el de anoche era un "acto privado", ha advertido de que "cada uno tiene que saber los límites de sus comportamientos", al tiempo que ha recalcado que "en este país no hay presos políticos" y que "España es una democracia plena".

A cuatro días para que el presidente Pedro Sánchez se reúna con Torra, la vicepresidenta ha destacado la importancia de que éste vaya a acudir a La Moncloa y ha manifestado la voluntad del Gobierno de "escucharlo" y de tratar con él "problemas muy concretos" que afectan los ciudadanos catalanes.

Como ejemplo ha puesto la posibilidad de retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por el Ejecutivo de Rajoy contra la ley catalana de sanidad.

"Hay muchas cosas que decir concretas ¿El presidente Torra no va a querer que hablemos de eso?", ha planteado, convencida de que es posible "reconducir las cosas a ese orden" y de que no pueden "dar la sensación a la ciudadanía de que la política no está para las cosas prácticas".