Calvo: La democracia española no avanzará desde la exclusión y el miedo

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha opinado hoy que la democracia española, "una de las mejores del mundo", no avanzará desde la exclusión o desde el miedo.

Calvo, quien ha presidido en Sevilla el homenaje a la Constitución organizado por la Delegación del Gobierno, ha subrayado que los cuarenta años de vigencia de la carta magna "han sido los mejores que hemos vivido", porque "los hemos construido juntos, sin exclusiones, atendiendo a los valores superiores de la libertad, la justicia y el pluralismo político".

"No podemos coger otro rumbo que el de una sociedad inclusiva; no podemos construir el siguiente tramo de la historia de nuestro país sin otro horizonte que seguir desarrollando nuestra Constitución, porque ahí estamos todos y es la hoja de ruta de la que no podemos salirnos", ha apostillado.

En su opinión, "el mundo no está para la exclusión de nadie por diferente ni para construir desde el miedo, sino desde la libertad y desde la justicia; no puede haber miedo, no puede haber exclusión, porque somos una sociedad moderna".

Para la vicepresidenta, el "momento complejo" que vive España, Europa y el mundo no se debe de afrontar con "frivolidades" ni con "recetas simples a lo que es complejo", y la democracia "no se puede construir solo en el combate y la confrontación".

Ha exhortado a que nadie se canse en España "de recordar lo que hemos alcanzado", un "balance brillante" de cuarenta años que han consolidado "una potencia económica importante y una de las mejores democracias del mundo".