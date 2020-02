Calvo no desvela si se sentará en la mesa de diálogo con Cataluña: "lo que diga el presidente"

"Yo estaré donde diga el presidente", ha dicho Calvo a los medios de comunicación antes de asistir a la presentación del libro 'Construir para convivir', una selección de las intervenciones, discursos y artículos más destacados de la líder de los socialistas vascos y candidata en las próximas autonómicas, Idoia Mendia.

La respuesta de la vicepresidenta no quiere decir que no vaya a participar de esa mesa de negociación ni que el presidente aún no le haya dicho si cuenta con ella para establecer ese diálogo con el Govern catalán, sino simplemente que ella no piensa decir nada hasta que lo diga el presidente.

Este lunes, Iglesias ha confirmado que él sí formará parte de esa mesa porque así se lo pidió el presidente, según desveló el líder de Unidas Podemos en una entrevista en La Sexta.

En el primer Gobierno de Pedro Sánchez, Calvo tuvo un papel destacado en la interlocución con el Govern catalán, cuyos interlocutores eran principalmente el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), y la entonces consellera de Presidencia, Elsa Artadi.