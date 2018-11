Calvo, sobre adelanto electoral: "Cuando Sánchez considere que se han alcanzado los objetivos sociales, convocará"

Calvo, durante su participación en Toledo en el foro 'Enclave mujeres', ha destacado la coherencia "desde el minuto uno" del presidente del Gobierno al asegurar que gobernarían solos, que restaurarían "todo lo que se pueda" y luego habría elecciones. "No nos hemos movido" de ni uno solo de esos elementos, ha manifestado.

Así, tras indicar que Sánchez primero dijo 'no' a "dejar un partido condenado y lleno de corrupción deteriorando el sistema y las instituciones de nuestro país", consciente de que no podía dejar gobernar "a una derecha minada de corrupción", luego se fijó como objetivo no "negociar con nadie nada" y gobernar "solos".

En este sentido, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado para asegurar que el Gobierno seguirá tomando decisiones, si es con las cuentas aprobadas "estupendo" y si no hay presupuestos "con los reales decretos leyes", que --como ha subrayado-- "son leyes que se debaten en el Parlamento y tienen que ser votadas".

Al respecto, ha asegurado que "el tope de utilización de reales decretos lo tuvo Rajoy en 2012" cuando "hizo 29 teniendo mayoría absoluta".

"SIN PGE, ESTAREMOS EN OTROS ESCENARIOS DONDE PODEMOS SEGUIR GOBERNANDO"

En una rueda de prensa posterior tras reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en que el Gobierno ha cumplido su obligación presentando presupuestos, y si no salen adelante el Ejecutivo estará "en otros escenariios donde se puede seguir gobernando tomando decisiones que alcancen la hoja de ruta de restituir derechos".

Así, ha vuelto a afirmar que, por ejemplo, el no tener presupuestos no será un impedimento para subir el Salario Mínimo Interprofesional, toda vez que España "crece por encima de la media en Europa".

"Seguiremos creciendo en empleo, vamos paso a paso alcanzando los objetivos por los que nos convertimos en Gobierno después de que el PP tuviera que abandonarlo", ha manifestado.

PAGE CONFÍA EN LA VICTORIA ELECTORAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA

Por su parte, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha apuntado que, sea cuando sean estas elecciones, tiene "las mayores esperanzas" en que el PSOE de Pedro Sánchez conseguirá "una importante mayoría".

Ha querido dejar claro que, tras las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, él es partidario de que las urnas estén más cerca "del fin de la legislatura".

"Si tuviera que opinar sobre un planteamiento, es que este Gobierno ya ha dado buenas muestras de cambio con respecto al PP", ha indicado.

Después de sugerir este mismo lunes que era más partidario de que las elecciones autonómicas se celebren por separado, hoy ha afirmado que "cualquier fecha es posible" debido a la situación actual.