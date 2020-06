Calvo dice que no hay excusas para no renovar ya los órganos constitucionales

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que "no vale ninguna excusa", ni siquiera los "momentos difíciles" que el país atraviesa por la pandemia del coronavirus, para no acometer ya la renovación de los órganos constitucionales y no incumplir así la Constitución.

En el pleno del Senado, a instancias de una pregunta del senador socialista Artemi Rallo, Calvo ha mostrado la plena disposición del Gobierno para acometer junto a la oposición la renovación de órganos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace año y medio, o el Tribunal Constitucional.

En un mensaje dirigido al PP, cuyo concurso es imprescindible para lograr las mayorías cualificas que permitan esta renovación, ha subrayado que todos tienen "la obligación y la capacidad" de dialogar en un proceso que el Ejecutivo ya acometió, sin éxito, en la pasada legislatura.

Y aunque ha admitido que en otros asuntos puede haber discrepancias políticas, en este ha insistido en que hay "obligación", porque "de lo contrario estamos incumpliendo la Constitución, la cual establece unos plazos para la renovación que han sido ampliamente superados en casos como el CGPJ, el Defensor del Pueblo o el Consejo de RTVE.

Por su parte, el senador Rallo ha emplazado a la "derecha extrema" liderada por el PP a aprovechar la oportunidad, "virar el rumbo" y "evitar caer al precipicio del extremismo", asumiendo las "ansias de acuerdo, consenso, pacto y concordia" de los españoles.