Calvo garantiza que el prior no será un "obstáculo" para exhumar a Franco

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha garantizado este jueves que el prior del Valle de los Caídos, que se ha opuesto a la exhumación de Franco, no será un "obstáculo" para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que autoriza el traslado de los restos del dictador.

"Nosotros ya no tenemos que pedir ningún permiso a nadie. El prior no puede ser un obstáculo, no es un obstáculo y no va a ser un obstáculo porque estamos en un estado de derecho", ha asegurado Calvo, que ha confirmado que el pasado sábado se entrevistó en Roma con el papa Francisco y otros miembros de la curia aprovechando su visita a la ciudad para el acto de nombramiento de trece nuevos cardenales.

En declaraciones a su llegada a un homenaje a Les Luthiers, la vicepresidenta ha insistido en que quedan "pocos días" para que concluya el expediente administrativo que elevará personalmente a un próximo Consejo de Ministros.

Aunque no ha concretado si el Consejo analizará ese asunto mañana viernes, sí ha subrayado que no habrá ni imágenes ni medios de comunicación en el momento de la exhumación para garantizar la intimidad de la familia y el respeto a los restos del dictador, y evitar así un "espectáculo".