Calvo anima a las guardias a superar trabas para lograr más puestos de mando

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha animado hoy a las guardias civiles a seguir superando obstáculos para alcanzar más puestos de mando y de responsabilidad, en un acto para conmemorar el 30 aniversario de la incorporación de las mujeres al instituto armado.

Fue en 1988 cuando ingresaron las primeras mujeres en el cuerpo, en una promoción de la que al año siguiente salieron 197 de las 2.817 que aspiraron. Hoy, son ya 5.526 las guardias civiles en activo, un 7,25 por ciento del total de agentes.

Una proporción que ha ido aumentado de forma progresiva desde 2010, aunque lentamente, ya que en ese año representaban el 6,02 por ciento.

Para conmemorar este 30 aniversario, la Guardia Civil ha organizado diversos actos, entre ellos el del pasado miércoles, con una visita de la reina Letizia a las instalaciones de la Dirección General y un encuentro con mujeres.

Hoy, se ha celebrado el acto central de la semana conmemorativa de los tres decenios de historia de la mujer en la Guardia Civil, con la presencia de Calvo; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la fiscal general del Estado, María José Segarra; la secretaria de Estado de Seguridad, María Jesús Botella, y el delegado el Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, entre otros.

En presencia también del director general del cuerpo, Félix Azón, la vicepresidenta ha recordado que aunque fue hace 30 años la incorporación de la mujer, hay que remontarse a 1940 para encontrar a las primeras mujeres vestidas con el uniforme de la Benemérita, pero sin divisas ni armamento.

Las denominadas "matronas", que en general eran viudas de guardias o huérfanas, realizaban trabajos como el cacheo corporal a mujeres.

Calvo ha resaltado el ejemplo "valeroso" de las mujeres del cuerpo durante estos treinta años y, al igual que antes ha hecho el director general, ha tenido un recuerdo especial para la agente Irene Fernández Pereda, fallecida en un atentado de ETA en 2000 en Sallent de Gállego (Huesca).

Durante su discurso, la vicepresidenta ha abogado por continuar trabajando en pro de la igualdad y de la conciliación familiar y laboral, pero a la vez ha animado a las agentes (que han formado y desfilado ante las autoridades) a alcanzar puestos de mando.

Actualmente, los puestos más altos en las mujeres del instituto armado lo ocupan dos tenientes coroneles y ocho comandantes.

Y aunque ya hay más de 5.000 mujeres en el cuerpo, aún queda mucho por hacer, en opinión de Carmen Calvo, quien las ha emplazado a seguir salvando obstáculos en materia de igualdad porque "en el terreno de la valentía", las "mujeres somos iguales que los hombres".

Mientras, el director general del instituto armado ha asegurado que después de treinta años las guardias civiles siguen "a pie de cañón, apostando día a día por una profesión que es de pura vocación".

Aunque los inicios no fueron fáciles por los prejuicios existentes, las mujeres no se amedrentaron y hoy están en casi todos los empleos del cuerpo y en casi todas las especialidades, aunque aún no han conseguido acceder al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Grupo de Acción Rápida (GAR) y en la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Ha reiterado la decisión de crear un Área de Mujer e Igualdad dentro del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, que, al frente de una teniente coronel, será la encargada de elaborar un plan de igualdad.