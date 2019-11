Calvo ofrece al independentismo hablar de cambios en el Título VIII de la Constitución

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha ofrecido este miércoles al independentismo catalán discutir acerca de posibles cambios en el Título VIII de la Constitución que permitan un encaje diferente de Cataluña dentro de España, pero ha rechazado con rotundidad negociar en torno al derecho de autodeterminación.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, adonde ha acudido para recoger su acta de diputada, ha enmarcado el diálogo que pueda entablar el Gobierno con el Govern catalán en la Comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut y ha puesto en valor la negociación que iniciarán a partir de este jueves los partidos del PSOE, el PSC y ERC en torno a la investidura.

Eso sí, ha indicado que una de las líneas que el PSOE no va a traspasar en ningún caso es el reconocimiento del derecho de autodeterminación, porque "no está" recogido en la legalidad española.

"De autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista porque no es nuestro proyecto y porque estamos en contra de ese proyecto políticamente hablando, como es sabido para todo el mundo. No podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya", ha señalado.

EL ENCAJE DE CATALUÑA EN ESPAÑA

"¿Podemos hablar de cómo Cataluña está en el marco constitucional de nuestro país? Obviamente. Exactamente igual que tendremos que hablar con otras autonomías", ha indicado, recordando la reforma pendiente del Estatuto de Guernica. "Es que forma parte de la normalidad de nuestro país", ha agregado.

Otra cosa, ha precisado, es que "las derechas, y particularmente su radicalización lleven las cosas al extremo prácticamente imposible de la política de este país incluso saltándose el marco constitucional cuando hablan".

Pero la "realidad de España" es la "diversidad territorial y la igualdad de derechos de todos los españoles y las españolas", ha advertido, antes de añadir que para "desarrollar la Constitución en sus propios términos" hay que transitar por "situaciones de bastante legalidad y normalidad".

En este sentido, ha indicado que el PSOE sí se abre a discutir con los independentistas de posibles cambios en el Título VIII de la Constitución. "Podemos hablar del Título VIII de la Constitución, de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabajo les cuesta a las derechas, por eso seguramente no tienen apoyos electorales ya ninguno en los territorios de identidad histórica", ha zanjado.