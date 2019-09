Calvo critica que "la izquierda minoritaria" de Podemos busque la imposición

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha destacado este lunes que "no merece la pena" formar "cualquier Gobierno" de "cualquier manera" porque "no va a funcionar", y por esta razón, ha criticado a Unidas Podemos por ser "una izquierda minoritaria" que insiste en "propuestas inasumibles", cuando no en "la imposición".

En estos términos se ha pronunciado la vicepresidenta, en una entrevista en TVE, cuando ha detallado cuestiones de la negociación que el Gobierno y el PSOE tuvieron con la formación de Pablo Iglesias en julio, como las imposiciones de que el propio Iglesias formara parte del Ejecutivo de coalición o que, una vez descartado él, entrara Irene Montero.

Calvo ha dado por hecho que la propuesta de Gobierno de coalición que pretendió entonces Unidas Podemos "no va a funcionar" por cuanto, según sus palabras, se trataba de componer un Ejecutivo de coalición "de cualquier manera" y "a costa de cualquier cosa", y algo así no lo pueden aceptar ni el presidente en funciones y ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, ni el PSOE.

Ha incidido en que "Unidas Podemos ha estado dando señales de querer un Gobierno suyo dentro del Gobierno de España" y que tal objetivo es inasumible" para el partido que "ha ganado las elecciones", pues su prioridad es otra: es "tener cuatro años de estabilidad y salir al paso de las situaciones que habrá por delante", en especial la lucha contra "los coletazos de la crisis", el "brexit" y la guerra comercial de EEUU y China.

"Una izquierda minoritaria no puede poner tantas condiciones a la izquierda mayoritaria que ganó las elecciones", ha reiterado; más adelante, en la entrevista, ha hecho hincapié en que dicha "izquierda minoritaria" no puede pretender "una imposición a blanco o negro".

Asimismo, la vicepresidenta ha puesto el acento en el escenario que a su juicio abre el proyecto político que Sánchez explicará este lunes a la Ejecutiva de su partido y que a partir de mañana desgranará a otras organizaciones.

No quiere el PSOE ir a elecciones de nuevo, tal y como ha dicho, y la obligación es llegar hasta el último minuto, para lo que apela a las características del nuevo programa socialista con vistas a lograr un acuerdo que permita la investidura.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha insistido en que un gobierno de coalición "no está encima de la mesa" y en que los socialistas esperan evitar unas nuevas elecciones a través de su propuesta de "acuerdo programático" que aúne a la izquierda y al centro.

"¿De qué serviría generar un gobierno inconexo, un gobierno en el que realmente hay dos gobiernos?", se ha preguntado Celaá durante una entrevista en Antena 3.

"Sería electoralista buscar el pragmatismo más rápido para configurar un gobierno aun a sabiendas de que ese gobierno no tuviera cohesión interna", ha subrayado la portavoz en funciones.

Celaá ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene esperanzas "fundadas" en que su proyecto de programa reciba el "respaldo suficiente".