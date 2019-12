Calvo ve la negociación con ERC bien encaminada y reprocha al PP no mover un dedo por España

"La verdad es que sí", ha respondido Calvo antes de participar en un acto en la Casa de América sobre los Derechos Humanos al ser preguntada por la prensa si veía más cerca la investidura de Sánchez tras el último encuentro con ERC.

Calvo ha puesto en valor el "trabajo razonable y necesario" que los socialistas están desplegando para lograr la formación de un nuevo Gobierno y ha justificado que tengan que buscar la colaboración de ERC porque "el Partido Popular hace ya mucho tiempo que decidió que no tenía ninguna responsabilidad por España, que su única responsabilidad era un tremendo egoísmo puramente electoral".

"Y como eso es lo que ha decidido el Partido Popular nosotros como partido ganador de las elecciones del 10 de noviembre hemos asumido con gran sentido de la responsabilidad sacar adelante un gobierno para España", ha abundado.

Eso sí, esa búsqueda de los apoyos suficientes para superar la investidura el PSOE la asume sabiendo cuáles son sus "principios" y "obviamente" el "límite" que no sólo no traspasa sino que defiende."Así que estamos haciendo un trabajo razonable que va bien encaminado para que España tenga pronto un gobierno" a pesar de que el PP haya "decidido que no mueve un dedo por su país", ha zanjado, subrayando que el PSOE está haciendo su trabajo confiando en que "llegará a buen puerto."