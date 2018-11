Calvo acusa a la portavoz del PP de menospreciar el control al Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado a la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat de demostrar cada miércoles que no le interesa el control al Ejecutivo al plantearle preguntas con un 'totum revolutum' de asuntos sin respetar reglamentaria ni políticamente esa función de la cámara.

Este miércoles, Montserrat ha preguntado a Calvo en Congreso si "cree el Gobierno que la paciencia de los españoles es infinita" y la vicepresidenta le ha respondido con ironía.

"Vengo aquí cada miércoles a cumplir con mis obligaciones en la sesión control con el máximo respeto institucional y político a su persona, pero es que usted me hace unas preguntas... Francamente, yo no lo se pero intuyo que los miércoles entre las nueve y cuarto y nueve y media, muchos están al límite cuando la escuchan a usted", ha dicho Calvo.

Montserrat le ha replicado que ella viene al control con "el mismo respeto", y ha continuado criticando la gestión del Ejecutivo en asuntos como la crisis política en Cataluña o los presupuestos, al tiempo que le ha acusado de "manipular, mentir y lanzar cortinas de humo".

La portavoz del PP ha recordado lo que considera ha sido uno de los "momentos mas memorables" de Calvo cuando "justificó la metamorfosis de Sánchez" en relación al conflicto catalán y "como si fuera el Rey Salomón" le dividió en "dos mitades": "El señor Sánchez que ve claro el delito de rebelión y el presidente Sánchez que no ve nada".

Un esfuerzo de la vicepresidenta "inútil", según Montserrat, que sólo consiguió "ridiculizar" al presidente porque "donde los españoles vemos delito de rebelión, Sánchez ve indultos".

"Son un Gobierno sin votos, no avanzan ni gobiernan y como no saben gobernar lo único que hacen es manipular, mentir y lanzar cortinas de humo", ha dicho la portavoz 'popular' mencionando también asuntos como la renovación de RTVE, el CIS o las polémicas que han salpicado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus reuniones con el excomisario José Villarejo.

"Mienten aquí, en Europa y en Roma. Por ello Europa no acepta sus cuentas y el Vaticano no acepta sus cuentos", ha enfatizado Montserrat que finalmente ha recordado que también han agotado "la paciencia del cardiólogo de reconocimiento internacional, Valentín Fuster, que abandonó el Consejo Asesor de Sanidad porque el Gobierno "no le ha cogido el teléfono en los últimos cinco meses".

Y ha concluido: "Esta es la tragedia de España, que prescindan del doctor Fuster y los españoles tengamos que soportar al doctor Sánchez".

Ante los argumentos de la portavoz del PP, Calvo le ha echado en cara que cada miércoles traiga al Congreso un "totum revolutum que no tiene nada que ver reglamentaria ni políticamente con el control al Gobierno".

"No les interesa y no les interesa porque usted hace cinco meses era responsable de políticas sociales y de igualdad y fue el desgobierno en persona, el antigobierno, el abandono de todos los criterios de justicia social este país", ha dicho la vicepresidenta, quien ha terminando recurriendo al arte y la historia política romana.

"Se lo tenía que pensar un minuto, necesita una pareja artística y no soy yo, y hablando de arte se me viene a la cabeza Cicerón y cada día se parece más a Catilina", ha exclamado Calvo.