Calvo pide "realismo y prudencia" a Iglesias porque con Podemos no suman y es necesario contar con otros partidos

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha reclamado hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tenga "realismo, madurez y prudencia" porque, ha insistido, el PSOE no suma con Podemos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y es necesario hablar con otras fuerzas políticas.

Calvo, que ha realizado estas declaraciones al acudir a la Asamblea General de Cepyme, ha defendido que el Gobierno "ni va tarde ni ha estado parado" en la negociación. En este contexto, ha precisado que ella misma y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, han realizado el documento programático que han presentado a Iglesias para negociar la investidura.

Se trata, ha dicho, de un documento que "acerca" lo asuntos más importantes del programa del PSOE con el de Podemos y ha justificado el hecho de que no sea más concreto en que eso se realizaría en una fase posterior cuando se tuvieran que negociar los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, considera que se trata de un "intento completamente leal, respetuoso y necesario de encontrar puntos de apoyo" para tener el apoyo de la formación 'morada' los días 22 y 23 e julio.

Sin embargo, ha insistido en que "solo con Podemos" no suman para lograr la investidura y aunque ha dicho entender que "legítimamente" quieran mantener su posición, tienen que tener en cuenta también que necesitan hablar con otros partidos, que tienen posiciones diferentes, para poder lograr los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura.

"Sería más fácil si con Unidas Podemos tuviéramos los escaños como en Valencia, pero no los tenemos, estamos todos obligados al realismo, la madurez, la prudencia", ha exclamado la vicepresidenta en funciones.

Carmen Calvo ha esquivado la pregunta de si Pedro Sánchez había prometido ministerios a Pablo Iglesias en la primera reunión tras el 28A. Se ha limitado a insistir en que el presidente en funciones siempre ha hablado de "cooperar" porque eso, ha recalcado, ya lo han ensayado y "ha funcionado muy bien" para las políticas de igualdad y sociales.

Sin embargo, ha insistido en las diferencias que les separan de la formación 'morada' para reafirmar su intención de gobernar en solitario.

"No es un problema de jactancia, es decirle a los ciudadanos donde están nuestros principios y nuestros propios límites", ha señalado Calvo al recordar que les separan las grandes políticas de Estado. En esta línea ha puesto como ejemplo que el PSOE apoyó la aplicación del 155 en su momento y Podemos no.

DESTACA EL PAPEL DE CASADO COMO LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Carmen Calvo también se ha referido a lo que espera el PSOE de PP y de Ciudadanos. Tras situar a Pablo Casado como líder de la oposición "en votos y en escaños" y recriminar a Albert Rivera que no se siente a dialogar con Pedro Sánchez, la vicepresidenta ha reiterado que de estas dos fuerzas políticas esperan que "no obstaculicen" la investidura, dado que no hay otra alternativa, y no provoquen inestabilidad en el sistema político.

"En el día de hoy esperábamos que Rivera se sentara a hablar, que es el elemento fundamental de la democracia, la palabra y el respeto, en este caso a quien tiene el encargo del Jefe del Estado para formar gobierno", ha recriminado al líder de la formación 'naranja'.