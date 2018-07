Calvo recuerda que el lenguaje utilizado en la Constitución es de hace 40 años

La ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha recordado que el lenguaje de la Constitución es de hace 40 años lo que hace que, en ocasiones, no responda a las necesidades de una sociedad que ha experimentado una importante transformación en esas cuatro décadas y que demanda un lenguaje inclusivo e igualitario.

Fuentes del departamento de Vicepresidencia han hecho hincapié en que la ministra no entiende la polémica que se ha generado tras conocerse que había encargado a la Real Academia Española (RAE) un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo, "dado que es el organismo encargado de llevarlo a cabo".

"Entra dentro de las competencias de la RAE hacer esos estudios", han precisado a Efe las mimas fuentes, que insisten en la necesidad de que la Constitución "incluya a las mujeres".

Tras conocer la petición de Calvo, en una entrevista con la Agencia Efe, el director de la RAE, Darío Villanueva, ha asegurado que no ve en estos momentos la "más mínima posibilidad" de reformar nada en la Constitución, "no porque no haya cosas que se puedan reformar, cosas mucho más trascendentes que la lengua", sino porque no hay un clima político para ello.

Y desde Vicepresidencia insisten en que hacer el estudio solicitado es competencia de la RAE y que la ministra defendió la necesidad del mismo para adecuar la Carta Magna a un lenguaje "correcto y verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres", tal y como explicó Calvo el pasado día 10 en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Se trataría de una reforma que no afectaría a la sustancia de la Constitución, pero sí a un plano que no solo es simbólico, y que desde el departamento de Carmen Calvo se quiere plantear lejos de cualquier polémica y con el mayor consenso posible.

Cuando la vicepresidenta y ministra reciba el estudio de la RAE lo trasladará a la Comisiones de Igualdad y a la Constitucional del Congreso con el objetivo de lograr el mayor apoyo posible de los distintos grupos parlamentarios.