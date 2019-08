Calvo reprocha a Podemos que la apoden "Calvini": En política se aguantan muchas cosas, pero esto ha llegado muy lejos

Antes de cerrar el debate extraordinario del Congreso sobre el 'Open Arms', Carmen Calvo se ha dirigido a los bancos de Podemos para censurarles que la hayan comparado con el ultraderechista Matteo Salvini durante la crisis migratoria haciendo parodia con su apellido adjudicándole el mote de "Calvini" desde las redes sociales.

"No me llamo Matea, no me parezco a Salvini --ha protestado desde la tribuna del hemiciclo--. En política se aguantan muchas cosas, pero lo de parecerme a Salvini ha llegado muy lejos".

Incluso ha entrado en el terreno personal y se ha dirigido expresamente a la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra: "Soy la misma Carmen a la que alguna mañana temprano llamabas para hablar de asuntos que te preocupaban en materia migratoria donde los criterios eran los mismos", ha revelado ante el Pleno del Congreso.