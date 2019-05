Calvo responde a Casado tras su aviso de posible denuncia a Batet: "No ha leído bien los resultados del 28A"

Pablo Casado ha advertido a la presidenta del Congreso que incurrirá en prevaricación si no suspende de forma "inmediata" como diputados a los presos "golpistas" que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. A su entender, con la actuación de pedir un informe jurídico busca "ganar tiempo" con el objetivo de "amarrar un puñado de escaños" en las elecciones del domingo.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria del Libro de Sevilla, Calvo ha indicado que ésta es la "opinión" del PP, que "debería hacer una reflexión de cómo le ha ido el 28 de abril, tensionando, exagerando, mintiendo y llevando a un partido histórico al sitio que ahora ocupa".

En relación a la decisión de la Mesa del Congreso sobre los diputados que se encuentran en prisión preventiva, ha insistido como ya hiciera esta mañana en que no es el Gobierno quien tiene que decidir si se suspenden las funciones de estos parlamentarios --cuatro diputados y un senador, sino que hay que ser "respetuosos con los otros dos poderes del Estado, el judicial y legislativo".

En su opinión, es "prudente que todo se haga bien y que la presidenta quiera un informe de los servicios jurídicos de la Cámara". "Ya mañana con esos informes la Mesa tomará una decisión", ha reiterado Calvo, quien ha señalado que "la etapa de las mentiras, la presión y la exageración constante de la política no lleva a ningún sitio".

"Todo lo que sea prudente en política me parece que está bien porque las decisiones hay que tomarlas bien", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha destacado que este viernes se reunirá la Mesa del Congreso "y estaremos todos pendientes de lo que diga". "No me toca decir más", ha zanjado Calvo.