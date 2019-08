Calvo pide "responsabilidad y madurez" a políticos para formar Gobierno: "Deben dar un recital de compromiso y madurez"

En declaraciones a los periodistas tras el acto de conmemoración en Sevilla de la partida de la expedición liderada por Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, Calvo ha señalado que "el sentido común nos indica tener capacidad de respuesta generosa y elevada con el país".

Tras señalar que la situación constitucional es España es "muy previsible" y el sistema "nos coloca delante de las urnas" si la situación no llega a buen puerto tras una primera investidura no exitosa, ha indicado que como Gobierno y como partido no quieren ir a las urnas. "Los ciudadanos ya han hecho su parte y lo han hecho libremente", ha manifestado.

Calvo, que ha asegurado que "cualquier democracia en Europa en esta situación ya tendría gobierno", ha insistido en que el PSOE es la lista más votada y "no hay alternativa", siendo "la única opción razonable y justa abrir paso a la lista más votada". "Tenemos 123 escaños, solos sumamos lo que tienen el 2 y el 3. No hay alternativa factible", ha remarcado.

Así, ha considerado que el mensaje de las urnas es tener "un gobierno progresista" y en eso, ha asegurado, están "desde el primer momento" toda vez que ha recordado los diferentes pasos dados hasta llegar a la actualidad. "Ahora estamos ampliando el contenido del programa, con casi todos los sectores de la sociedad, para tener a finales de agosto y principios de septiembre una posibilidad que pudiera salir adelante", ha explicado.