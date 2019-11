Calvo, un día antes de la reunión PSOE-ERC: "La autodeterminación no existe"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el PSOE, en las reuniones que tenga con ERC a partir de mañana y en otras posteriores, "no va a hablar" del derecho a la autodeterminación de Cataluña porque no se encuentra en la Constitución, "no existe" y "no tiene fundamento".

Calvo ha hecho esta afirmación en una comparecencia ante la prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, a donde ha acudido para entregar su credencial como electa en los comicios del 10N.

Sobre la resolución aprobada ayer por el Parlament de Cataluña a favor de la autodeterminación y contra la monarquía, Calvo ha señalado que el Gobierno estudia recurrirla porque corresponde al Ejecutivo "defender la legalidad y constitucionalidad de los actos jurídicos que se puedan producir, en este caso en un Parlamento".

También ha dicho que el Gobierno estudia impugnar la decisión de la Asamblea de Madrid de instar al Gobierno a la ilegalización de partidos que atenten contra la unidad de la nación.

En la víspera de la reunión del equipo negociador socialista con el de ERC, en la que se abordará la investidura de Pedro Sánchez, la dirigente socialista ha recalcado que las negociaciones y conversaciones entre el Gobierno central y el Gobierno catalán ya se dan a través de la comisión bilateral contemplada en el Estatuto de Cataluña, de modo que es algo que está ya en "la legalidad".

Al tiempo que ha dejado claro que el PSOE en ningún caso volverá a situaciones resueltas con la aprobación de la Constitución, como el reconocimiento de la "diversidad territorial", Calvo ha recordado que lo urgente ahora es formar un Ejecutivo, a ser posible "antes de Navidad", para afrontar los retos pendientes e ir afrontando las "circunstancias del día a día".

Sobre las exigencias de ERC una mesa entre gobiernos, Calvo ha insistido en remitirse a la comisión bilateral que en su opinión es el marco de la negociación "donde se sienta gobierno y gobierno". Por tanto, ha dicho, "no hay ninguna novedad".

Calvo ha dejado claro que del derecho a la autodeterminación el PSOE "ni habla ni participa" porque no existe en España, ni en ninguna legalidad democrática y, en definitiva, "no es nuestro proyecto".

"No podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya", ha añadido.

La vicepresidenta ha explicado que aunque el PSOE no habla de autodeterminación comprende muy bien la realidad de este país y ha subrayado que "la política se tiene que fajar con la realidad" y España es un país con diversidad territorial.

De cara a la exigencia de ERC de una mesa entre gobiernos para abordar el conflicto político, Calvo ha insistido en remitirse a las comisiones bilaterales que el Gobierno socialista activó "en su momento" y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "despreció".

Y "seguramente por ese desprecio" que hizo el PP "a la obligación de relacionarse a través de una bilateral con el Govern de la Generalitat, los populares se han quedado prácticamente sin apoyos en Cataluña, ha precisado la vicepresidenta.

A la pregunta de qué límites no traspasa el PSOE, Calvo ha señalado que son "absolutamente conocidos", los socialistas hablan dentro de la Constitución y de la ley y aquí no entra la autodeterminación.

Calvo ha reiterado que hoy "el momento es otro". "Primero hay que investir al presidente, hay que formar gobierno y este país tiene que empezar a trabajar a todo ritmo", ha dicho.