Calvo no aclara si apoya una revisión del delito de rebelión aunque cree que las normas deben adecuarse a la actualidad

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha aclarado si el Gobierno revisará el delito de rebelión, que se puede imputar a los dirigentes independentistas, ha asegurado que España tendrá que "adecuar" este tipo en "su momento". Aunque, recuerda que este tipo está conectado con el uso de la fuerza en legislaciones como la alemana, y ha hecho referencia a la decisión de Schleswig-Holstein de rechazar la rebelión en el caso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La vicepresidenta ha señalado que la intención que tuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que el exministro de Defensa y exdiputado del PP Federico Trillo defendió en 1994 que el delito de rebelión sólo lo podían cometer militares o civiles armados fue poner en evidencia las contradicciones del PP.

Después de que Sánchez respondiera a las acusaciones de golpismo por parte del líder del PP, Pablo Casado, con lo defendido por Trillo, Calvo ha explicado que en el Pleno el Ejecutivo quiso evidenciar la "contradicción" en la que incurrió Casado acusando de golpista al presidente del Gobierno.

"Lo que piensa el PP sobre lo que es un golpe de estado es esto, así que te falta el arma", ha explicado la número 'dos' de Moncloa en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

REVISIÓN DEL DELITO DE REBELIÓN

Sobre si el presidente apoya una revisión del delito de rebelión, como defendió desde la oposición, Calvo ha defendido que se "adecuen" las normas a "las situaciones" en las que "en este momento nos movemos".

"Lo que podemos llamar golpe de estado, requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas", ha añadido. Preguntada por si cabe lo mismo para el delito de rebelión, Calvo ha respondido que la rebelión es el "formato básicamente de ese tipo".

Así, ha hecho mención a la legislación en Alemania, que el pasado julio decidió extraditar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont solo por el malversación, descartando la rebelión. "En cualquier legislación, aquí y en Alemania, ya dio prueba el tribunal de Schleswig-Holstein. Este país tendrá que adecuar en su momento", ha recalcado.

A su juicio, estos cambios no obedecerían solo a la situación de los dirigentes independentistas si no a que existen tipos que ya no se adecuan a la realidad social, y ha puesto como ejemplo las cuestiones de violencia de género.

CALIFICACIÓN DE LA FISCALÍA, EL PRÓXIMO 2 DE NOVIEMBRE

En todo caso, ha explicado que la Abogacía del Estado no tiene todavía las calificaciones para el juicio contra los líderes independentistas por el procés, y por tanto, ella desconoce si calificará el delito de rebelión.

Ha reivindicado que por el momento ni la Fiscalía ni la abogacía de Estado han emitido ninguna calificación. "Cualquier pronunciamiento será el primero, no habrá cambio porque es el primero que conocemos, incluido el Gobierno", ha explicado sobre un supuesto giro de la Fiscalía sobre los delitos que se imputan a los dirigentes independentistas.

Así, ha fechado a en torno al 2 de noviembre cuando se conozca la calificación que hace el Ministerio Fiscal de los delitos imputables a los procesados en el juicio por el procés separatista. En todo caso, ha alegado que todavía trabaja en este caso y, por tanto, "desconoce" cual será la decisión.