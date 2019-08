Calvo tilda de "exabruptos" los tuits de Echenique sobre Sánchez

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha tildado de "exabruptos" hacia el PSOE y el Gobierno los mensajes del dirigente de Podemos Pablo Echenique, quien instó a Pedro Sánchez a "trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas" después de que el presidente admitiera su desconfianza hacia la formación morada.

"Los tuits de Echenique no son constructivos, no ayudan nada, muchos de ellos son exabruptos al PSOE y al Gobierno. Es la realidad que están construyendo y no lo habrán visto por nuestra parte", ha expresado Calvo al término de una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así ha respondido Calvo al último mensaje de Echenique, que acusó al presidente en funciones de buscar la "enésima excusa para seguir buscando acuerdos" con Albert Rivera "o llevarnos a elecciones".

En esta línea, Calvo ha insistido en que Unidas Podemos debe "meditar" en estos días cuáles serán sus próximos pasos después de rechazar la última oferta del PSOE para conformar un Ejecutivo.

También se ha dirigido con esta demanda a PP y Ciudadanos, ya que su posición no es "eficaz" para desbloquear la situación política.

"¿No está dispuesto a hacer nada por España el PP? ¿Y Ciudadanos? ¿La representación de esos escaños consiste en poner cada 24 horas un nuevo disparate en la mesa?", se ha preguntado Calvo.

Según la también ministra de Igualdad, estas formaciones deberían "mirar al resto de países del entorno y ver como en cada situación parecida todos los partidos se mueven".

Asimismo, ha remarcado que desde el Gobierno no quieren que se repitan las elecciones, pero que es algo que "no depende solo" del partido que sostiene el Ejecutivo.

"Ya nos gustaría, pero no depende ni siquiera de nosotros con Unidas Podemos, porque con Unidas Podemos no nos da tampoco la cifra de escaños para poder formar gobierno y es algo que pasa por alto habitualmente", ha señalado.