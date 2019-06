Campesinos levantan el plantón en Asunción tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno

Los cientos de campesinos paraguayos que desde hace diez días permanecían acampados frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el centro de Asunción levantaron este miércoles sus carpas tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para un nuevo compromiso de asistencia al sector.

Jorge Galeano, líder de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), que agrupa a seis bases de pequeños productores rurales, dijo a Efe que lograron "un compromiso formal, documentado" sobre acceso a tierras, refinanciación de deudas y planes de reactivación, que son los ejes de la protesta que mantuvo bloqueadas durante días varias manzanas del centro capitalino.

En ese sentido, explicó que el Estado cederá dos propiedades que serán destinadas a campesinos "sin tierra" de la CNI, previa aprobación oficial de una lista de sus adherentes que viven en esa condición, mientras que una tercera finca será ocupada por una etnia indígena del departamento de Amambay, en la frontera con Brasil.

Con respecto a las deudas vencidas de los productores, Galeano señaló que el compromiso de las autoridades prevé la recuperación de esos compromisos por parte del estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) sin intereses.

El tercer punto de acuerdo, formalizado en la sede del Senado Paraguayo con la mediación del bloque de izquierda Frente Guazu, permitirá el desembolso de un fondo no reembolsable de un millón de dólares "en función a los proyectos que van a presentar las organizaciones integrantes", detalló Galeano.

En contrapartida, las organizaciones rurales "se comprometen a presentar las rendiciones de cuentas respectivas de la utilización de los fondos en tiempo y forma", según el documento, avalado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi.

Por su parte, el Ministerio garantiza la incorporación de los asociados a la CNI a programas de provisión de semillas, apoyo tecnológico, herramientas, y de producción de tomate, pimiento, papa, cebolla, caña de azúcar, banana, yerba mate y mandioca, además de asistencia para mejorar los suelos.

"No nos vamos con las manos vacías", dijo posteriormente Galeano a sus seguidores reunidos en una de las calles bloqueadas al tránsito, a quienes instó a "no regalar" el logro a los que no estuvieron en la capital o se marcharon en los primeros días de la manifestación.

Los campesinos mantuvieron prácticamente sitiado el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el que también funciona la embajada de España, una sucursal del banco BBVA y la oficina de la Agencia Efe, en un perímetro que estuvo en todo momento vigilado por decenas de efectivos policiales.

La acampada había sido convocada por la CNI en protesta contra el Ejecutivo que preside Mario Abdo Benítez por el incumplimiento de un acuerdo firmado el 28 de marzo pasado sobre los puntos ahora resueltos.