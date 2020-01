Campo apuesta por un pacto de Estado por la Justicia por encima de las siglas

El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha abogado este lunes por unir esfuerzos para alcanzar un pacto de Estado para "vertebrar un nuevo modelo de Justicia", un acuerdo por encima de siglas partidistas que modernice a esa administración y la haga "entendible" a la ciudadanía.

Ha pronunciado estas palabras tras protagonizar un intercambio de carteras inédito, en el que ha recibido la suya de manos de la persona que el Gobierno va a proponer como fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

La ya exministra se ha despedido con un especial agradecimiento a las víctimas, que le han dado, ha dicho, "las mejores lecciones de vida" y a quienes ha garantizado que "allá donde esté", siempre serán el horizonte de su vida profesional.

El traspaso ha tenido lugar en una sala abarrotada del Palacio de Parcent, una de las sedes del Ministerio, donde Campo ha estado acompañado por la vicepresidenta Teresa Ribera y por los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; además de magistrados, fiscales y representantes de la Abogacía y los Procuradores.

Campo, hasta ahora diputado del PSOE por Cádiz, ex secretario de Estado de Justicia y exvocal del CGPJ, ha lamentado que España no cuente con una justicia "pronta y eficaz", como decía la Constitución de 1812, y que esa administración no haya experimentado la modernización de otros servicios e instituciones, pero ha asegurado que hay "mimbres" para conseguirlo, con actores "absolutamente reconocidos" dentro y fuera de España.

Tras reconocer los esfuerzos realizados por todas las personas que han liderado el Ministerio antes que él, ha hecho un llamamiento a todos los agentes implicados para "unir esfuerzos" y trabajar por un acuerdo en favor de la modernización, y "en un tiempo razonable".

"El esfuerzo de todos es lo único que nos puede llevar al éxito", ha manifestado el ministro, quien ha hecho también hincapié en dar a los ciudadanos lo que reclaman: entender mejor la justicia.

"No la comprenden y es necesario que la Justicia sea entendible" ha subrayado para pedir la implicación de todos en ese cometido, desde el Poder Judicial, a la Fiscalía y las asociaciones profesionales.

"La luz de la Justicia brillará y todos nos beneficiaremos con ello", ha señalado el nuevo ministro, al que han acompañado en este acto su madre, sus dos hijas y representantes del mundo de la judicatura.

También estaba la todavía fiscal general del Estado, María José Segarra, quien, en conversación con los periodistas, ha destacado que este tiempo al frente de la Fiscalía ha sido una experiencia muy positiva que debe a Dolores Delgado, quien la sustituirá en el cargo.

La ya exministra ha asegurado que ella y su equipo han trabajado estos pasados 19 meses "con total entrega y dedicación, como servidores públicos", y ha deseado lo mejor a Campo, de quien ha elogiado su experiencia como juez y como gestor de la Administración de Justicia.