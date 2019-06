Camps: La Fundación V Encuentro Familias era privada y no hizo nada irregular

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado este miércoles que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del papa a Valencia en julio de 2006 y en cuyo patronato estaba representada la Generalitat, era de carácter privado y que sus contrataciones fueron legales.

Camps ha sido el último de los ocho investigados por supuestas irregularidades en la organización de este encuentro que ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, tras el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos.

Según ha explicado Camps a los periodistas a la salida del Juzgado, fue el patronato de la fundación el responsable de tramitar todos los contratos necesarios para preparar la visita del papa, para la Generalitat Valenciana esta fundación siempre fue de carácter privado, y "ningún abogado de la Generalitat ni ningún interventor puso en duda la gestión de la misma".

Preguntado por el motivo por el cual la Generalitat Valenciana condonó deudas a la citada fundación, Camps ha respondido: "esa cuestión no sé si es así". En cualquier caso, "debería responder quien lo hizo", ha agregado.

"Siempre ha habido control en la administración, salvo ahora, que hay cierto descontrol y se tapa con este tipo de cosas", ha subrayado.

Fuentes conocedoras tanto de la declaración de Camps como de la de Campos han explicado a EFE que el primero ha asegurado que se enteró de su cargo de presidente de honor de la Fundación V Encuentro cuando fue imputado en esta causa, y que las subvenciones concedidas a la misma por parte de la Generalitat (alrededor de dos millones de euros) siguieron el cauce habitual y contaron con la aprobación del pleno del Gobierno valenciano.

Por su parte, Víctor Campos ha puesto de relieve su participación "tangencial" en los acuerdos del patronato de la fundación y ha insistido en que, en cualquier caso, no tuvo responsabilidades ejecutivas, han informado las citadas fuentes.

Sobre su reciente procesamiento por la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Gürtel (sobre la adjudicación a la trama corrupta de varios expositores de la Generalitat Valenciana en la feria Fitur de 2009), Camps ha dicho a los periodistas que el auto "no tiene ni pies ni cabeza. Y miren que he visto autos estos años", ha destacado.

"No hay un solo dato objetivo, ninguna indicación por mi parte. Y la directora general -Dora Ibars, entonces directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana- ha dicho que no hubo ninguna indicación por mi parte, que no había hablado conmigo", ha afirmado Camps.

Asimismo, ha cargado contra el juez José De la Mata: "Fue director general en el Gobierno de Zapatero y para eso hay que ser un tío muy de la causa de la izquierda".

En cualquier caso, ha concluido Camps, asume su procesamiento "con tranquilidad, paciencia, serenidad", porque cree que "la verdad está por encima de lo que se ha dicho sobre" él.

"Estoy moralmente absuelto desde el momento en que no ha sucedido nada de lo que se dice; vamos a ver si también lo estoy jurídicamente, aunque para algunos periodistas sé que no", ha concluido en alusión a algunos de los presentes.