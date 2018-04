Camps: Hacer el congreso del PP en Valencia era un honor y éramos un ejemplo

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha afirmado que propuso que Valencia acogiera el Congreso del PP de 2008 porque era "un honor" y porque la Comunitat Valenciana constituía entonces "un ejemplo de trabajo" y de elecciones ganadas "una tras otra" por mayoría absoluta.

Camps ha hecho estas afirmaciones en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, en la que también ha comparecido este jueves otro expresident, José Luis Olivas, quien ha defendido que la Generalitat avaló la ampliación del recinto ferial porque esa institución carecía de recursos.

Sobre el Congreso del PP de 2008, en el que salió elegido presidente Mariano Rajoy y que se celebró en Feria Valencia, Camps ha defendió que era una "oportunidad" para la ciudad y una forma de "vender" la Comunitat y ha afirmado que "imagina" que fue la dirección nacional del PP la que gestionó el alquiler de la Feria.

Preguntado por las afirmaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas en esta comisión de que el PPCV se comprometió a pagar el coste del alquiler del recinto, por haber pedido que se hiciera aquí el Congreso, Camps ha afirmado que los populares valencianos estaban en ese cónclave "como buenos anfitriones".

Ha reprochado a los diputados que hagan "palabra de Bárcenas" cuando han pasado "años hostigándole"; ha insistido en que un congreso nacional lo paga la dirección nacional, y uno regional lo paga la dirección regional, y ha aseverado: "¿Al final lo ha pagado el PP nacional? Pues ya está".

El expresident ha afirmado que no tiene "ni idea" de por qué se tardó nueve años en abonar los 568.511 euros del alquiler de Feria Valencia para ese Congreso, el cual "salió bien", pues años después hubo oportunidad de acabar con la etapa "de catástrofe absoluta" de Zapatero.

Camps ha señalado que no sabía "ni que existía" la empresa de la trama Gürtel Orange Market, aunque "había un señor llamado Álvaro Pérez que hacía los actos del partido", por lo que nunca puso en contacto "ni a estos ni a nadie" con Feria Valencia.

Sobre la institución ferial, ha negado que hubiera un "agujero"; ha defendido que él no se encargaba de las certificaciones de obras ni de las cuestiones técnicas, y ha asegurado que "nadie nunca dijo en ningún momento que hubiese ningún problema" en ella.

El expresident ha aprovechado para mostrar una foto de la dirigente de Compromís Mónica Oltra con la camiseta de la cara de Camps y la frase "se busca" para acusarla de que entonces criticaba la Volvo Ocean Race y ahora se pone "los tacones" para ir al evento en Alicante, posa ante el barco "y poco le faltó para subirse también y salir a navegar".

Por su parte, el también expresident Olivas ha asegurado que, si se quería hacer la ampliación de Feria Valencia, "no había otro remedio" que avalarla desde la Generalitat, pues la entidad ferial "no tenia recursos ni capacidad económica" para financiarla y no iba a generar por sí misma recursos para pagarla.

Ha considerado que era "razonable" que la Generalitat avalara una ampliación "imprescindible" y sobre la que "había consenso social y político", y ha señalado que no se trataba de que fuera viable o no, sino de que era "necesaria" para evitar que la Feria acabara "languidenciendo" y desapareciendo.

Olivas ha asegurado que el aval de la Generalitat "no era incondicional", sino que había un control político, aunque no ha precisado quién lo ejercía.

Finalmente, ha afirmado que la decisión de acometer esas obras fue política en el sentido de que "se entendía que era bueno para la sociedad", pero no en el sentido de "vamos a hacer esto para ver cuántos votos se ganan".