Camps: "Jamás habría permitido" la financiación ilegal en el PP de Valencia

El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps ha negado hoy en el juicio del caso Gürtel que ordenara una financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 y ha dicho: "Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo".

"Nadie se ha enriquecido nunca jamás ni en mi gobierno ni en los altos cargos ni en el propio partido, imagínense el trago que estamos pasando todos porque de repente ha aparecido todo el follón este de Gürtel de gente de Madrid de una trama de empresas", ha añadido Camps.

La Audiencia Nacional ha reanudado la vista de la causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos de empresarios que gozaban de adjudicaciones en la Comunidad valenciana para dichas campañas.

Francisco Camps ha asegurado que "es absurdo" que él y el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal y que "nunca jamás" se reunió con empresarios ni les ordenó que pagasen actos electorales del PP.

De esta forma ha negado lo declarado en el juicio por el acusado Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia.

Hoy también ha testificado Juan Cotino, que ha apuntado que "nunca" nadie le dijo que el PP estaba facturando ilegalmente actos electorales y ha dicho que no sabe si algunos empresarios, entre ellos su sobrino Vicente Cotino -acusado en el juicio-, estaban siendo beneficiados con contratos de la Administración pública.

"El señor Camps nunca me dio a mí ninguna instrucción de nada en esas materias", ha asegurado.

Francisco Camps ha negado también lo que dijo el responsable de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia, el acusado Álvaro Pérez "El Bigotes", de que quien les presentó a ambos fue el empresario Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Ha señalado que fue en 2002 cuando el entonces presidente del PP en Valencia y de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana se lo envió con ocasión de un evento del partido en Alicante como la persona que se iba a encargar del montaje de los actos de la formación.

En referencia a "El Bigotes" Camps ha indicado: "Cómo no voy a estar enfadadísimo con este señor después de este follón que ha organizado con el partido".

Y ha apostillado: "no ordené que se pusieran en contacto con empresarios para pagar actos y jamás en mi vida tuve reuniones con ninguno de ellos, y me extrañaría que Ricardo Costa lo hiciera aunque luego la vida te da sorpresas".

"Ricardo Costa no solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo le llamé para preguntarle 'qué es lo que está pasando' y me dijo: No te preocupes, presidente, esto está perfectamente ordenado. Son falsedades", ha asegurado Camps.

Y ha añadido: "Alguien tiene que explicarnos por qué ha mentido durante 9 años a un juez del tribunal superior de justicia de valencia (...) Durante 9 años yo a todo el mundo le escuché exactamente lo mismo: que eso no era verdad".

En relación a la reunión que, según Costa, éste mantuvo con el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede nacional del partido en la que le transmitió este supuesto sistema irregular de financiación, Camps ha dicho que no es posible que se produjese porque está "completamente convencido" de que el presidente o el secretario general de la formación, que eran "sus interlocutores", se lo hubiesen contado.

"Sinceramente, no lo sé", ha dicho a la pregunta sobre quién llevaba los temas económicos en el partido, aunque ha supuesto que era el secretario general, entonces Costa, "como máximo responsable".

También ha negado lo declarado por Bárcenas de que éste viajó junto con su antecesor Álvaro Lapuerta a Valencia a petición de Camps con un empresario para que ayudase a financiar al partido.

"Por ahí no apareció nadie ni pedí financiación al PP. Solo pedí dinero a José Luis Rodríguez Zapatero -entonces presidente del Gobierno de España- para financiar a la Comunidad Valenciana", ha zanjado Camps al respecto.

Hoy también ha testificado el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, responsable de las grabaciones que destaparon el caso Gürtel, que ha dicho que las empresas de la red "tenían que realizar facturas falsas para poder cobrar de la Comunidad Valenciana" y que la orden partía de "responsables políticos".

"Te van a matar con lo de Valencia", le dijo Peñas al presunto número 2 de la trama, el acusado Pablo Crespo, cuando este le contó que debían girar a empresarios facturas falsas procedentes de actos electorales para el PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008.