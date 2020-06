Camps: Llevo once años de acusaciones, me mantiene en pie la verdad

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha lamentado este jueves que lleva once años de acusaciones, imputaciones y procesamientos diversos y que le "mantiene en pie" tanto la verdad como la forma en la que trabajó durante años por la Comunitat Valenciana.

Camps ha hecho estas declaraciones tras abandonar los juzgados de Valencia, desde donde ha intervenido por videoconferencia y en calidad de testigo en la causa del caso Gürtel que se enjuicia en la Audiencia Nacional por supuestas adjudicaciones irregulares al entramado liderado por Francisco Correa con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

"Llevo once años, me han intentado incriminar en ocho causas, de las que quedan vivas tres, no sé cuántas personas habrán sufrido esto... en el Supremo, Audiencia Nacional, juzgados de Mallorca o de Valencia. Imputaciones, procesamientos, testificales..., son muchos años, me mantiene en pie la verdad y la forma de haber trabajado esos años", ha insistido el expresident.

En su declaración -este jueves como testigo, aunque está investigado en otra causa en la Audiencia Nacional por supuestas adjudicaciones fraudulentas a las empresas de Gürtel- ha negado que ordenara adjudicar a empresas de Correa un montaje de pantallas y sonido para la visita del papa a través de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

"Hace nueve años que dimití por los cuatro famosos trajes, y encima salí absuelto. Ahora no dimite nadie. No dimite Puig, porque parece que dio dinero a su hermano desde la Administración autonómica, ni Oltra, cuya expareja ha sido condenado por abusar de una menor. Yo dimití, y nadie se ha dignado siquiera a pedirme perdón. Dejé la presidencia por una insidia", ha lamentado.

Preguntado por el hecho de que el ex director general de RTVV Pedro García le señalase en su declaración, Camps ha negado que dijese que él actuó de intermediario: "Parece ser que dijo que yo le llamé y le dije que dejase que la Iglesia hiciese lo que quisiera, pero ¿cómo voy yo a hacer eso? Soy católico practicante, pero eso es absurdo. Si lo dijo, no es verdad".

En referencia al hecho de que García admitiese haberse llevado una comisión por esas adjudicaciones, Camps ha admitido sentirse "profundamente decepcionado". "Para mí es una decepción que cualquier persona se aproveche de su cargo en el grado que sea", y se ha referido de nuevo a Ximo Puig y a Mónica Oltra.

Camps ha tenido también palabras de recuerdo para el exvicepresidente del Gobierno valenciano, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, recientemente fallecido por coronavirus.

"Si se hubiese cerrado España una semana antes -de la declaración del estado de alarma-, Cotino estaría vivo. Se contagió y murió como tantos compatriotas infectado por este letal y brutal virus que tanto daño ha hecho", y ha enviado un abrazo y su pésame a "todas las familias que están sufriendo y han sufrido el azote de esta pandemia".

"Toda España, Europa y el mundo cree que si España se hubiese cerrado una semana antes las cosas serían diferentes", ha apuntado Camps, quien ha explicado a los periodistas presentes que él y su hijo también se contagiaron de coronavirus, pero únicamente han sufrido síntomas leves.