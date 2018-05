Camps dice al entrar al juzgado en Valencia que no tiene una casa a las afueras como Pablo Iglesias

Así se ha pronunciado Camps este viernes en atención a los medios antes de declarar como investigado ante el Juzgado número 2 de Valencia en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión del Gran Premio de Fórmula 1 de la capital valenciana.

Tras opinar sobre la "causa política" que considera que es la investigación sobre la organización de la F1, los periodistas le han preguntado si responderá a más cuestiones tras prestar declaración en los juzgados, a lo que ha respondido: "Sí, lo he hecho toda la vida" y lo ha enlazado con las informaciones sobre la vivienda de Iglesias e Irene Montero: "No tengo una casa fuera de Valencia de 600.000€ como Pablo Iglesias. Estoy en Valencia ciudad y aquí me podrán ver".

Camps se ha referido de este modo a la compra de un chalé valorado en 600.000 euros por parte de los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid).