Camps: Estoy en plena forma para hacer una campaña como dios manda y ganarla

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este lunes que está "en plena forma" para poder hacer una campaña electoral "como Dios manda" y, además, "ganarla", aunque ha augurado que la candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, lo hará "muy bien".

Camps se ha pronunciado así en la comisión de investigación de Les Corts sobre el caso Imelsa, en la que ha interrumpido varias veces a la diputada socialista Carmen Martínez y esta le ha indicado que le ve "en plena forma" y que el PPCV ha perdido un "gran candidato" para la alcaldía de Valencia.

"Totalmente de acuerdo, estoy en plena forma", ha aseverado el expresident, quien ha añadido que apoyará a las candidatas del PPCV pero está "en plena forma" para hacer una campaña electoral.

Posteriormente ha indicado a los periodistas en los pasillos de Les Corts que el PPCV no le ha propuesto presentarse, pero si lo hiciera estaría "encantado de la vida", porque un político lo es siempre y por tanto no puede decir en estos momentos que no quiere volver a la política o que esa es una etapa cerrada que le trajo "algunos disgustos".

Sobre María José Catalá, ha recordado que él la propuso como candidata a la alcaldía de Torrent (Valencia) y luego como aspirante al Congreso de los Diputados, y que fue quien la "aupó" a la dirección regional del PP, junto con otras mujeres, algunas alcaldesas, que hicieron "un papel extraordinario y que lo van a seguir haciendo muy bien".

Para Camps, "el médico no deja de ser médico" ni el político tampoco deja de serlo, si bien ha destacado que cuando fue nominado a la presidencia de la Generalitat pidió el apoyo de todos sus compañeros de partido, y por tanto sería "ilógico" que ahora no lo hiciera él también con sus compañeros, "esté donde esté".

Según ha señalado, el que no sea "en estos momentos nada" en el PP no significa que no defienda a los candidatos de su partido y las ideas que tanto tiempo esgrimió, y ha destacado que lleva treinta años de militancia en el PP pidiendo el voto para los populares.

"Sería completamente incoherente desde el punto de vista personal" que ahora no apoyara ese proyecto por no ser el candidato, ha insistido Camps, quien ha afirmado que hay unos candidatos "extraordinarios" en Valencia y en Madrid, que contarán con su apoyo "donde sea", por ejemplo hablando con un grupo de vecinos.

"Cualquier que realmente ha vivido con intensidad y convicción la política, en el momento en que le dijesen: 'Déjelo todo y vuelva otra vez a la primera línea de fuego político', yo encantado", ha aseverado.

Según Camps, su partido es "la esperanza y el futuro de España", y por tanto el PP "debería ganar por una amplísima mayoría en todas las instituciones para que España vuelva otra vez a un cauce de normalidad y serenidad", pues la división de votos entre partidos del centro derecha no es una "buena noticia".

Preguntado sobre si es partidario de pactar con Vox, ha dicho que lo es de cambiar el Gobierno de España, y que el PP tiene que pactar "con aquellos que crean en la Constitución y en la unidad de España".