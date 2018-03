Campuzano (PDeCAT) respeta la decisión de Rovira: "Tiene la percepción de que no tendrá un juicio justo en España"

"Tienen la percepción de que no van a tener un juicio justo en España", ha afirmado Campuzano en declaraciones ante el Tribunal Supremo, donde ha tomado parte de la delegación independentista que ha arropado a al último candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y tres actuales diputados en el Parlament y exmiembros del Govern: Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

Campuzano minimiza el perjuicio que puede ocasionar la decisión de la número 'dos' de Esquerra en el horizonte judicial del resto de procesados por el juez Pablo Llarena, asegurando que el magistrado tiene que tomar sus decisiones en base a las condiciones de las personas que comparecen, independientemente de la estrategia de Rovira.

"La decisión no debe de perjudicar a quienes hoy están siendo informados de su situación procesal, que es provisional, no es una decisión firme", recuerda, subrayando que las comparecencias de este viernes ante el Supremo a su juicio, "demuestran" que no hay "riesgo de fuga".

En todo caso señala que la nueva vista judicial se trata de un nuevo episodio de "esta historia de horror" y reclama que no se dan las condiciones para que ningún procesado tenga que entrar en prisión. "En términos judiciales hay un camino que recorrer que justifica que no haya prisión provisional", reitera Campuzano.

RECLAMA A LA CUP QUE FACILITE LA INVESTIDURA

Cuestionado por la investidura fallida de Jordi Turull de este jueves, el diputado de la antigua Convergència ha puesto en valor que el candidato "diera la cara" ante el Parlament y ha responsabiliza a la CUP de "impedir" que fuera president y de que el artículo 155 de la Constitución siga vigente en Cataluña.

"La responsabilidad de la CUP hace que el 155 esté vigente en Cataluña y que las posiciones del Estado en Cataluña sean más sólidas que si Turull hubiera sido elegido president", ha recalcado. De cara al nuevo Pleno de investidura del sábado, Campuzano ha señalado que el contexto que vive el independentismo es "razón de más" para que la CUP cambie su posición y facilite la investidura.