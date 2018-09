Campuzano (PDeCAT): Valls es un paracaidista,un político fracasado en Francia

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha considerado que el ex primer ministro francés Manuel Valls "es un paracaidista, un político fracasado en Francia, que allí no le querían" y no es el candidato a la Alcaldía que necesita Barcelona.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Campuzano ha argumentado que Valls "conoce muy poco de la realidad de Barcelona".

Valls fue primer ministro durante la presidencia del socialista François Hollande y ayer anunció su decisión de optar a la Alcaldía de Barcelona al frente de una plataforma ciudadana apoyada por Ciudadanos, pero de la que aún se desconoce cuál será su composición y la presencia que tendrá el partido naranja.