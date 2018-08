Campuzano pide a Sánchez una propuesta para Cataluña "antes de fin de año": "el crédito no siempre está abierto"

Avisa de que si la situación judicial de los encarcelados continúa en los mismos términos, la Legislatura "no será exitosa" Advierte de que va a ser un curso político "muy tenso" por los procesos judiciales que "van a condicionar de manera muy fuerte" la situación Exige que se retiren los recursos, pero si no se hace, los diputados del PDeCAT no se irán del Parlamento, como hicieron los de Companys