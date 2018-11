Canadá dará información tras nuevo caso de lesiones de su personal en Cuba

Canadá tiene previsto proporcionar hoy más información sobre la misteriosa dolencia que afecta a diplomáticos canadienses y estadounidenses en La Habana tras reconocer que se ha producido un nuevo caso entre su personal destacado en la capital cubana.

En la noche del miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá dijo que el número de diplomáticos canadienses afectados por lo que Estados Unidos ha calificado como "ataques sónicos" se eleva ahora a 13 tras el descubrimiento de una nueva persona afectada.

Tras la aparición de un nuevo caso, Canadá ha tomado la decisión de permitir que su personal destinado en la capital cubana regrese a Canadá "si así lo desea".

Ni Canadá ni Estados Unidos han sido capaces de determinar el origen de las dolencias que afectan a varias decenas de miembros de su personal diplomático desde el año pasado y cuyos síntomas son mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración.

En abril, altos funcionarios canadienses apuntaron a los medios de comunicación que los resultados de las investigaciones realizadas por especialistas médicos, tanto canadienses como estadounidenses, indican que las personas afectadas sufren "un nuevo tipo de una posible lesión cerebral adquirida".

Ottawa ya designó a principios de año su embajada en Cuba como un destino en el que los diplomáticos no podían estar acompañados por sus familias para evitar posibles casos de las dolencias entre los acompañantes.

El Gobierno canadiense también ha decidido enviar la próxima semana a Cuba a una "delegación de altos funcionarios" para revisar las operaciones de Canadá en el país y "valorar cómo reducir los riesgos" de su personal diplomático.

A mediados de noviembre, varios diplomáticos canadienses afectados por las dolencias denunciaron de forma anónima al periódico canadiense The Globe and Mail que Canadá estaba intentando silenciar el caso para no "enfadar a Cuba" y "no perjudicar la candidatura de Canadá a un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU".

Los diplomáticos criticaron la respuesta de Canadá a los incidentes así como la atención que están recibiendo los afectados.