Canadá no planea tomar represalias contra Riad por la disputa diplomática

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, afirmó hoy que Ottawa no planea tomar represalias contra Arabia Saudí por lo que calificó como acciones "sin precedentes" adoptadas por Riad a raíz del conflicto diplomático que enfrenta a los dos países.

"No estamos considerando ninguna respuesta" a Arabia saudí, dijo Morneau en un evento celebrado hoy en la capital canadiense.

Riad ha expulsado al embajador de Canadá, ha cancelado compras de productos canadienses y ordenado la salida del país norteamericano de miles de estudiantes saudíes, en respuesta a las críticas de Ottawa a la situación de los derechos humanos en el reino.

El Banco Central saudí también ha ordenado la venta de activos canadienses en posesión de los fondos de inversiones y compañías estatales de Arabia Saudí.

Morneau señaló que son medidas "sin precedentes" y "sorprendentes", aunque añadió que todavía no se ha cuantificado el impacto negativo para la economía canadiense de las medidas adoptadas por Riad.

"No hemos visto cambios significantes en nuestro mercado, así que lo que pueda estar pasando o no, claramente no está teniendo un gran impacto en nuestros mercados", declaró Morneau a preguntas de los periodistas.

Aun así, el ministro canadiense de Finanzas añadió que la situación tiene que ser vigilada: "Por supuesto, estamos prestando mucha atención porque queríamos entender los impactos", añadió.

El ministro saudí de Asuntos Exteriores, Adel al Yubeir, sugirió ayer que la disputa se mantendrá hasta que Canadá se disculpe públicamente por su "injerencia" en los asuntos del país.

También ayer, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, adoptó una postura conciliadora en la que reconoció que Riad ha avanzado en los últimos años, pero insistió en que Canadá continuará defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.

La crisis diplomática se inició la semana pasada cuando la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland pidió en un tuit la liberación de Samar Badawi y de su hermano Raif, ambos activistas saudíes y encarcelados por las autoridades del país.