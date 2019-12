Canadell insta a no apoyar a un Gobierno que no resuelva el déficit de inversiones

El presidente de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, se ha mostrado contrario a que los partidos catalanes apoyen a un Gobierno que no resuelva el déficit fiscal y de infraestructuras de Cataluña, y ve lógico que el próximo Ejecutivo invirtiera en los próximos años sólo en esta comunidad.

Durante su participación este martes en el coloquio Fórum Europa Tribuna Catalunya, Canadell ha asegurado que "no se puede dar apoyo al Gobierno español por parte de los partidos catalanes si no se da una solución definitiva a la causa del problema que es el trato discriminatorio hacia Cataluña".

Este trato discriminatorio es el que está detrás, a su juicio, del actual "déficit fiscal" y de la situación "endémica" de las infraestructuras.

"No podemos volver al planteamiento del pájaro en mano", ha señalado, para afirmar a continuación que no está diciendo que los partidos catalanes deban votar "no" a la investidura de Pedro Sánchez, sino que deberían hacerlo a favor si se dan las condiciones.

Así, ha considerado lógico que, para revertir el déficit catalán en infraestructuras, el Gobierno invirtiera únicamente en Cataluña en "los próximos tres o cinco años". "La solución iría por aquí", ha dicho el presidente de la Cambra.

Canadell también se ha mostrado crítico con una negociación que pase por facilitar la investidura a cambio sólo de una solución para los presos independentistas ya que "se trata de un problema que ha creado el propio Estado al no quedar sentarse a negociar" en los últimos años.

Por otra parte, el presidente de la Cambra de Barcelona ha denunciado "el cinismo político y mediático" que percibe en "algunos políticos y medios de comunicación" que "quieren dibujar una Cataluña en crisis por culpa del procés".

Como ejemplo de este pretendido cinismo, ha señalado la cobertura informativa diferenciada que se habría dado a lo paros de producción de Seat, más extensos si se debían a las protestas por la sentencia del procés que si tenían su origen en los problemas de un proveedor.

El presidente de la Cambra ha asegurado en este sentido que los resultados macroeconómicos de Cataluña son buenos y que la mayoría de los indicadores "desmienten la idea que se quiere dar fuera de que estamos en caída libre".

Tras criticar que el Estado se haya planteado su relación con Cataluña "más en clave de cómo reprimir el procés que en intentar impulsar la economía y las empresas", Canadell ha dado por hecho que "la mayor parte de los empresarios catalanes han desconectado ya del Estado".

En este punto, se ha mostrado convencido de que la independencia de Cataluña "es irreversible" y que es sólo "cuestión de tiempo", al igual que algunas décadas atrás la sociedad catalana esperaba "el hecho biológico", en referencia a la muerte de Franco.