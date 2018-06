Cañamero sitúa nueva denuncia temporeras en marco de coacciones de la empresa

El diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero ha indicado que es "falso" que las temporeras inmigrantes hayan denunciado abusos sexuales y laborales en una finca de Almonte (Huelva) "a cambio de papeles", tal y como han manifestado ante la Guardia Civil más de un centenar de compatriotas suyas.

En declaraciones a Efe, Cañamero, que el pasado domingo estuvo con las temporeras denunciantes de abusos y el lunes las acompañó en una comparecencia pública convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), ha indicado que la denuncia conocida hoy en la que trabajadoras de esta misma empresa niegan dichos abusos "obedece a coacciones de la empresa".

"Nosotros no le hemos ofrecido papeles a nadie, no depende de nosotros ningún papel, depende de la administración pública, del Gobierno", ha apuntado, insistiendo a que esta denuncia respaldada por 131 trabajadoras es consecuencia de "coacciones" por parte de la empresa, "o la defienden o no vienen más".

"Tenemos vídeos donde se pone de manifiesto lo expuesto en esas denuncias e incluso información de dentro de la empresa en la que se evidencia que se les obliga a decir lo que ellos quieren", ha señalado.

En su opinión, lo único que pretende la empresa es "embarrar la realidad después de que haya mujeres que se hayan atrevido a denunciar algo impensable, acoso laboral e incumplimiento de convenio, ya que traen un contingente para tres meses y no trabajan más de 20 días".

"La empresa está ejerciendo una presión enorme hacia ellas para que se pongan enfrente de las denunciantes y limpiar su imagen", ha concluido.