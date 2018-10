Canarias acusa al Gobierno de imprevisión tras avisar que el SIVE no funciona

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha acusado hoy al Gobierno central de imprevisión respecto a la inmigración ilegal después de avisar de que el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) no funciona.

Fernando Clavijo ha abordado este asuntos en declaraciones a la emisora Canarias Radio, en las que ha señalado que esta cuestión será el primer asunto que reivindicará en la reunión prevista para el 25 de octubre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente autonómico ha subrayado que lo primero que ha planteado "con sentido común" ante el Ejecutivo socialista es que se arregle el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote, que no funciona porque no se ha instalado el radar correspondiente, según ha publicado hoy el diario Canarias7.

Clavijo ha reiterado que ya había puesto en conocimiento esta situación y ha reclamado que se dote a las islas de medios y espacios para atender de manera digna a los inmigrantes que arriban de manera irregular a sus costas, y también ha demandado una reunión de presidentes autonómicos para afrontar este fenómeno de manera solidaria.

"No tiene sentido que no haya venido ningún ministro a Canarias para poder abordar con las instituciones esta situación, porque Pedro Sánchez ha venido, pero no tuvo tiempo para atenderles", ha recriminado Clavijo, quien ha añadido que "no es la respuesta que yo daría como Gobierno a ninguna institución ni es la que merecemos los canarios".

Ha indicado que hace cuatro meses informó al Ministerio del Interior de que el SIVE en Lanzarote no funciona y que la falta de operatividad genera un grave problema de seguridad en las costas a la hora de detectar pateras y barcos que realicen actividades ilícitas.

"Nos estamos enterando de las pateras cuando tocan la costa porque hay un punto ciego en el norte y por ahí entran. Es una realidad que sabía el Gobierno anterior y que sabe el ministro actual", ha añadido en alusión al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También ha lamentado la negativa del Ministerio de Defensa a ceder el acuartelamiento de Arrecife de Lanzarote para ubicar temporalmente a los inmigrantes y allí poder realizar las pruebas óseas para determinar si son menores de edad, en cuyo caso la Comunidad Autónoma se encargaría de su asistencia.

Según Fernando Clavijo, ayer habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, según él, justificó su negativa por motivos de seguridad y se negó a remitirle esta respuesta por escrito.