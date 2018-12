Canarias firma un convenio de carreteras y advierte sobre incumplimientos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha firmado hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, un convenio de carreteras, con vigencia de ocho años y una dotación de 1.200 millones, pero ha advertido respecto de incumplimientos sobre acuerdos anteriores.

La firma, en la que no ha habido preguntas, ha estado presidida por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha dejado claro que el actual Gobierno cumple con sus compromisos y que el nuevo acuerdo sobre carreteras "refleja la voluntad política" de ayudar a Canarias y, "en general, a todos los territorios".

El ministro se ha referido a los antecedentes para llegar hasta la firma y ha reconocido que ha habido "carga política no exenta de litigiosidad", ya que Canarias había firmado otro anterior durante el Gobierno del PP y dos adendas, "que no ha sido un ejemplo de colaboración", pues, debido a los recortes, no cumplieron con las partidas a aportar.

El Gobierno de Canarias recurrió ante los tribunales y el Supremo les dio la razón, por lo que desde el Ejecutivo autonómico reclama 2.145 millones, más otros 101 por una adenda al anterior convenio, otros 500 por derechos reconocidos por el Supremo, hasta llegar a 945 por otras obligaciones legales.

El ministro ha precisado que "los antecedentes no le incumben políticamente al actual Gobierno", aunque ha reconocido que la responsabilidad, sí.

Por ello, en el acto de hoy no se ha firmado ni la adenda de los 101 millones ni las obligaciones de 500, sino exclusivamente el nuevo convenio por 1.200.

Ábalos ha añadido que no lo han hecho porque no han visto "soporte legal que lo avale" y tienen que actuar "en función de las obligaciones", por lo que "no es justo que se impute al actual Ejecutivo los incumplimientos del anterior".

Reconocía así el malestar en el Gobierno autonómico por el retraso y la cuantía de la inversión del convenio y ha precisado que "en la polémica he estado callado, pero no me ha dado igual", si bien "lo importante es cumplir".

Ha destacado que se congratulaba por haber puesto fin al asunto y llegar al acuerdo, con el que ayudan a Canarias y cumplen con sus obligaciones de Estado.

El vicepresidente canario, que en la firma no ha hecho alusión a la disputa, ha indicado que se harán con esas inversiones obras prioritarias en todas las islas y supondrá una reactivación de la obras pública allí, con generación de empleo y mejora de la conectividad y de la seguridad.

En declaraciones posteriores se ha mostrado dispuesto a continuar dialogando con el Ministerio de Fomento sobre las cantidades adeudadas anteriores y ha precisado que, en caso de no llegar a un acuerdo, pedirán ejecución de las sentencias.