Canarias pide "corregir" la exclusión de descuento del 75 % en viajes a la Península

El presidente canario, Fernando Clavijo, está satisfecho con el cumplimiento de la llamada "agenda canaria" en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, pero espera que "se corrija" la exclusión del descuento del 75 % al transporte de viajeros a la Península.

Fernando Clavijo, acompañado de la consejera autonómica de Hacienda, Rosa Dávila, ha comparecido en rueda de prensa para evaluar el alcance "en una primera lectura rápida" del proyecto presupuestario estatal para el archipiélago, que en conjunto recibirá unos 1.567 millones de euros.

Clavijo subrayó que se encuentra satisfecho con las cantidades que recibirán los asuntos incluidos en la agenda canaria, matizó que hay otros aspectos que deben revisarse aún y admitió que le ha "sorprendido" el constatar que no aparece en las partidas la bonificación al transporte de viajeros entre Canarias y la Península.

El presidente regional ha confiado en que esta cuestión se pueda corregir en el trámite parlamentario del proyecto de ley porque, ha insistido, es una demanda y un compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Canarias y por ello, ha añadido, "no me cabe en la cabeza" el que no se haya incluido en las partidas.

No obstante, Fernando Clavijo subrayó que para Canarias es "tremendamente importante" que haya presupuestos estatales, que son una "prioridad" frente a movimientos "tacticistas" para "subir puestos en las encuestas".

"Canarias no puede permitirse un frenazo" en este asunto porque los presupuestos generan economía, servicios y empleo y "más allá de que haya cosas que puedan ser mejorables", las islas no pueden estar "al albur" de los acontecimientos en Cataluña y de los movimientos de los partidos políticos, agregó.

Por ello, continuó el jefe del Ejecutivo canario, va a trabajar por sumar esfuerzos para apoyar las partidas estatales y su correspondiente asignación a Canarias que, prosiguió, no suponen "más de lo que queremos, sino lo que en justicia nos corresponde".