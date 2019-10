Canciller brasileño: Las Fuerzas democráticas "lamentan" triunfo de Fernández

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, aseguró este lunes que las "fuerzas del mal" están "celebrando" la victoria del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, mientras que las "fuerzas democráticas" lo "lamentan".

"Las fuerzas del mal lo están celebrando. Las fuerzas democráticas están lamentándolo por Argentina, por el Mercosur y por toda Suramérica", aseveró el canciller a través de su cuenta en Twitter.

El ministro señaló que la victoria de Alberto Fernández, quien tiene como compañera de fórmula a la expresidenta Cristina Fernández, augura los peores escenarios posibles.

"Cierre comercial, modelo económico retrógrado y apoyo a las dictaduras parece ser lo que viene por ahí", agregó.

El canciller subrayó que Brasil "continuará enteramente al lado de la libertad y de la integración abierta" y será "pragmático" en la defensa de los principios e intereses del país, entre los que citó un "Mercosur sin barreras internas y abierto al mundo" y una Suramérica "sin dictaduras".

"La izquierda es totalmente ideológica en el apoyo a los regímenes tiránicos de la región. Pero, cuando se relaciona con las democracias (de las cuales depende), la izquierda pide 'pragmatismo'. Curioso. 'Pragmatismo' significa siempre la derecha acomodarse a los intereses de la izquierda", señaló Araújo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se pronunció este lunes sobre la victoria de Fernández, a quien no felicitó, y criticó a los argentinos por "elegir mal" en las urnas.

El mandatario brasileño también se refirió al Mercosur y, aunque apostó por el diálogo, reiteró la hipótesis de que Argentina sea "apartada" del bloque en caso de que "hiera" alguna cláusula del acuerdo.

"No digo que saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos con Paraguay. No sé que va a suceder en Uruguay, vamos a ver lo que va a pasar en las elecciones, y decidimos si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no. Si la hiere, podemos apartar a Argentina", recalcó.

Con el 97,92 % escrutado, Fernández, de 60 años, consiguió el 48,10 % de los votos mientras que el actual presidente, Mauricio Macri, alcanzó el 40,38 %.

Tras su victoria, Alberto Fernández felicitó por su cumpleaños al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril de 2018 por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.

"Es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad. ¡Lula libre! Que se escuche en toda Latinoamérica y en el mundo también", clamó el electo mandatario.

Fernández también publicó en las redes sociales una foto en la que aparece con algunos de sus correligionarios haciendo el símbolo de "Lula Libre" con las manos, un gesto que Bolsonaro consideró como "afrenta" a la democracia brasileña.