Candidato abanderado contra la crisis climática deja la contienda demócrata EE.UU.

El gobernador del estado de Washington (EE.UU.), Jay Inslee, abanderado contra la crisis climática, anunció este miércoles que abandona la pugna demócrata a la Casa Blanca después de que su candidatura no haya logrado apoyos suficientes para seguir.

"Ha quedado claro que no voy a ser yo el responsable, no voy a ser el presidente, así que me retiro esta noche de la contienda", anunció Inslee, de 68 años, en una entrevista en MSNBC.

Inslee, no obstante, se mostró confiado en que los demócratas nominarán a un candidato que tendrá la crisis climática como prioridad: "Creo que vamos a tener a un candidato para luchar esta batalla".

El anuncio de Inslee llega días antes del límite del 28 de agosto fijado por el Partido Demócrata a sus aspirantes a la Casa Blanca para cumplir con los requisitos establecidos para participar en el tercer debate presidencial en septiembre.

Para participar en ese debate, los candidatos deben superar los 130.000 donantes únicos y puntuar un 2 % en al menos cuatro encuestas a nivel nacional, requisitos que Inslee todavía no había alcanzado.

El Partido Demócrata dobló los requisitos para este tercer debate después de que 20 precandidatos clasificasen para los dos primeros, que tuvieron que dividirse en dos noches cada uno.

Inslee sí participó en esos debates, aunque según los expertos y la audiencia su papel fue más bien discreto.

Hasta la fecha, tan solo diez candidatos han cumplido los requisitos estipulados para participar en ese tercer debate programado para el 12 y 13 de septiembre en Houston (Texas).

Se trata del exvicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker y Amy Klobuchar, el alcalde Pete Buttigieg, el excongresista Beto O'Rourke, el exministro de Vivienda Julián Castro y el empresario Andrew Yang.

Además de estos diez, otros doce candidatos siguen en la pugna aunque no participarán de los debates si no logran cumplir los requisitos.