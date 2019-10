Candidato opositor uruguayo dice que políticas sociales no dieron resultado

El candidato presidencial uruguayo por el opositor Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, aseguró este martes que las políticas sociales del Frente Amplio (FA), coalición que gobierna el país desde 2005, no dieron resultado.

Para esta afirmación, el candidato opositor se basó en declaraciones de políticos del FA durante el debate electoral entre los dos principales aspirantes a la Presidencia de Uruguay con vistas a las elecciones del 27 de octubre, que fue transmitido por cadena nacional en radios y canales de televisión del país.

"Lo que no han dado resultado son las políticas sociales, menos asistencialismo decía el señor (José) Mujica", fue la primera cita del candidato haciendo referencia a quien presidiera el país sudamericano entre 2010 y 2015.

También recordó palabras de Mario Bergara, uno de los cuatro precandidatos del FA en las internas de junio pasado, que apuntó que en Uruguay "hay más de 600 programas sociales en el Estado, hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto".

Por otra parte, Lacalle Pou dijo que no puede demostrarse que durante el gobierno del FA hayan existido beneficios para "disminuir la pobreza y erradicar la indigencia", porque esa fuerza política "se ha convertido en un materialismo de números, de porcentajes, de gráficas y de estadísticas" y lo que hay que hacer es "humanizar la tarea".

Según detalló el candidato del PN, en Uruguay existen más asentamientos que hace 9 años.

Contrario a esto, el candidato del FA, Daniel Martínez, aseguró que en 2004, año en que su fuerza política ganó por primera vez (antes de asumir el Gobierno en 2005), la pobreza en el país sudamericano era de 40 % y en este momento es menor a 9 %.

Asimismo, remarcó que en caso de que el FA vuelva a obtener el Gobierno deberá seguir "trabajando en la igualdad de género" e "invirtiendo en educación".

Sin embargo, Lacalle Pou apuntó que la fuerza política oficialista no logró durante sus 15 años al frente del país cumplir las promesas que hizo sobre educación ya que no consiguió que esta recibiera el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y no logró que el 100 % de los jóvenes fueran matriculados en la educación.