Candidato presidencial guatemalteco evaluaría nueva Cicig hasta asumir mando

El aspirante presidencial del partido Vamos, Alejandro Giammattei, aseguró este jueves que si llega a ser electo mandatario evaluaría solicitar a la ONU una nueva Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) hasta haber sido investido el 14 de enero de 2020.

Antes de asumir el poder Ejecutivo de Guatemala, Giammattei admitió a Efe en la sede de su organización política que no podría intentar mantener a la Cicig en el país pues "el presidente electo no goza de la representación del Estado" y "no puede ejercer el poder porque aún hay un mandatario en funciones".

Explicó que no podía afirmar antes del 17 de marzo, cuando formalmente empieza la campaña electoral, si en su programa de Gobierno está contemplada la Cicig, "porque de otra forma caigo en campaña anticipada".

Y en este sentido recordó que las elecciones se llevarán a cabo el próximo 16 de junio y, en caso de no haber un candidato que obtenga el 50 por ciento más un voto ese día, habrá una segunda ronda entre dos finalistas el 7 de agosto.

"El mandato de la Cicig vence el 3 de septiembre, por lo que si este Gobierno no cambia de opinión y el mandato no es prorrogado, el próximo presidente, en mi caso, me tocaría no tener Cicig, pues el convenio se acabó por tiempo y no hubo renovación", dijo a Efe.

Agregó que será hasta el cambio de Gobierno que el nuevo presidente "haga una evaluación con el Organismo Judicial y el Ministerio Público (Fiscalía) para llegar a la conclusión y un consenso sobre las cosas buenas o malas de la Cicig, para poder formular un nuevo convenio".

Aseguró que después Guatemala tendría que enviar la propuesta a la ONU para que ésta diga "sí o no, depende si le quedaron ganas (de mantener a la Cicig en el país)" y si la respuesta es afirmativa, aún tendría que llegar al Congreso la propuesta y allí ser "improbada o aprobada" la futura Comisión.

Afirmó que la gente sabe que la Cicig "hizo cosas buenas y malas y nadie está en contra de eso" y en caso de él consideraría un nuevo convenio y apuntó que "hay cosas que fortalecer y otras que enmendar" de la Comisión Internacional, "producto del análisis que hay que hacer, estando ... (en el) Gobierno, pues antes no se puede hacer".

El Ejecutivo, enfatizó, "no es el único que decide" y reprochó que en el país centroamericano se cometa "el error" de que el presidente "es el que resuelve".

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría por sexta vez el mandato de la Cicig que fue firmado por el país y Naciones Unidas en 2006 y ratificado por el Congreso en 2007.

Además, el 7 de enero pasado, Morales decidió que daría por terminado de forma unilateral y anticipada a la Cicig, una resolución que ha sido criticada por la sociedad civil y defensores de derechos humanos en el país, mientras que tanto la Corte de Constitucionalidad como la ONU han resuelto que la Comisión está vigente hasta el 3 de septiembre de este año.

Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario (2005-2007), intentó sin éxito llegar a la presidencia en las elecciones 2007, 2011 y 2015 con tres partidos distintos (Gran Alianza Nacional, Centro de Acción Social y Fuerza, respectivamente) y tampoco consiguió llegar a la Alcaldía de Guatemala en los comicios de 1999 y 2003.